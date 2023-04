Ascendeixen a 34 les persones mortes a les carreteres catalanes en el primer trimestre de 2023

34 persones han mort en 28 accidents mortals a les carreteres catalanes durant el primer trimestre de l'any. Segons el balanç del Servei Català de Trànsit, aquesta dada suposa un 6,25% més de víctimes respecte al mateix període de 2022, quan en en van morir 32.

És un 6,25% més de víctimes respecte al mateix període de 2022

De fet, aquest març ha estat marcat per dos accidents amb tres víctimes cadascuna, un a la TV-3022 al Perelló (Baix Ebre) i l'altre a la C-53 a la Fuliola (Urgell).



Pel que fa al perfil de les 34 víctimes mortals, 30 eren homes (18 conductors, 8 passatgers i 4 vianants) i 4 eren dones (una conductora i 3 passatgeres). Les dades revelen que també hi ha un percentatge més elevat d'homes entre els ferits de gravetat: dels 159 ferits greus en accidents de trànsit, 118 són homes i 41 són dones.

Menys sinistralitat que abans de la pandèmia

Respecte al 2019, any de referència per al compliment dels objectius de reducció de sinistralitat del Pla de Seguretat Viària 2020-2023, s'han notificat tres morts i vuit sinistres mortals menys.



En relació als ferits greus, se n'han registrat 159, 14 més que en el primer trimestre de 2022 però 25 menys que en els tres primers mesos del 2019. Si comparem les dades, enguany s'han reduït un 13,6% els ferits de gravetat en comparació amb l'any previ a la pandèmia.

Més accidents a Lleida, menys a Girona

Dels 28 accidents mortals que han tingut lloc aquest primer trimestre de 2023, 7 han implicat un sol vehicle i 21 més d'un, 11 dels quals han estat arran de xocs frontals.



El cap de setmana o les vigílies de festiu són les jornades que protagonitzen més accidents mortals: 18 dels 24 han succeït en els dies assenyalats.

Pel que fa a les vies, cal destacar que a l'AP-7 només hi ha hagut 2 víctimes mortals, en comparació amb el mateix període de 2022, que se n'havien notificat 6.



Per demarcacions, a la xarxa viària de Barcelona hi ha hagut 13 morts; a Tarragona, 9; a Lleida, 8; i a Girona, 4. Destaquem positivament aquesta darrera xifra, sis punts per sota respecte les 10 víctimes mortals de l'any anterior en territori gironí. A Lleida, en canvi, la xifra ha augmentat de 2 a les 8 d'enguany.