La jove que va perdre un ull en les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél a Barcelona i el Centre Irídia s'han querellat contra l'agent que presumptament va disparar el projectil de foam. També es querellen contra el comandament responsable de l'equip d'aquest mosso. Afirmen que l'agent es trobava el 16 de febrer a la cruïlla dels carrers Bosch amb Via Augusta i que va ser el responsable del tret, mentre que el comandament es trobava també al lloc i "va autoritzar, ordenar o en el seu cas no impedir ni supervisar diligentment l'ús dels projectils de foam que s'estava duent a terme de forma antireglamentària i contrària al més elemental sentit comú".

A l'escrit, argumenten que els trets de bales de foam per sobre de la cintura són antireglamentaris i "posen en risc la integritat física de les persones que es trobaven allà". Ambdues acusacions destaquen que les llançadores de foam compten amb una mira hologràfica d'alta precisió i que les bales no reboten, per la qual cosa assumeixen que el tret es va fer amb intencionalitat.

A més, afegeixen que la bala de foam utilitzada era de màxim calibre, un fet que també cataloguen com a "antireglamentari". Recorden que per disparar una bala de foam "els operadors de llançadors han de rebre una ordre expressa, que consistirà en una directriu tancada, un tret dirigit a alguna persona qui s'hagi de neutralitzar".



En la seva querella, el Centre Irídia afegeix fotografies i vídeos de la premsa per identificar l'agent que presumptament va disparar el tret, amb el número d'operatiu policial (NOP) D3H115. També ubica el tret que va mutilar la jove entre les 20.21 h i 31 segons i les 20.21 h i 28 segons.

La querella de la jove lesionada relata com es va allunyar del gruix de la manifestació "on ja només es trobaven uns pocs vianants i periodistes". Va ser llavors quan "va rebre l'impacte d'un projectil de foam a l'ull dret, mentre es trobava de peu, fent-la caure a terra a conseqüència de l'impacte i quedant estesa". La jove va patir un "esclat ocular amb hematoma de les parts toves periorbicular i prespetal" i una "fractura-enfonsament de la làmina papiràcia i de la paret anterior del si frontal". Ha perdut per complet l'ull dret.