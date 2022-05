El Tribunal de Comptes ha arxivat una causa oberta contra l'Ajuntament de Barcelona per suposades irregularitats en contractes menors durant l'any 2016. Tant la Fiscalia com l'instructor del cas conclouen que el consistori no ha tingut cap perjudici econòmic i que les deficiències detectades inicialment ja s'han resolt, segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés l'ACN.

S'investigaven una desena de contractes sobre els quals es va detectar falta de documentació que acredités la seva prestació real. Es van analitzar almenys uns 200 contractes. En el seu dia, el Tribunal de Comptes ja va arxivar una denuncia similar feta per Cs. El desembre del 2019 el Tribunal de Comptes va aprovar un informe de fiscalització sobre la contractació menor dels ajuntaments de més de 500.000 habitants durant el 2016.

La Fiscalia va obrir una investigació per suposades irregularitats al consistori barceloní. El delegat instructor del Tribunal de Comptes va concloure el febrer passat que no havia detectat cap responsabilitat comptable sobre els fons públics, ja que les irregularitats assenyalades per la Fiscalia ja havien estat resoltes. Arran d'aquestes conclusions, el ministeri fiscal s'ha mostrat d'acord en arxivar la investigació.

Tant la Fiscalia com el Tribunal de Comptes arriben a la conclusió que "en tots els contractes qüestionats ha tingut lloc la realització efectiva de les prestacions contractades" per l'ajuntament. Per això, afirmen que "no s'ha produït cap perjudici als fons de l'Ajuntament de Barcelona". Les suposades irregularitats investigades eren la falta d'aportació de documentació acreditativa de la realització de les prestacions contractades en sis contractes, i deficiències en la documentació acreditativa de la recepció o certificació dels treballs realitzats en quatre contractes.