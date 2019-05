L'endemà que comencessin els contactes formals per abordar els possibles acords de govern a Barcelona, alguns dels implicats han insistit en les seves respectives posicions en entrevistes a mitjans. L'alcaldessa en funcions, Ada Colau, manté l'aposta per un tripartit entre Barcelona en Comú, ERC i el PSC, sense entrar encara a debatre qui l'hauria de liderar: "Que sigui impossible en absolut està escrit en lloc". En una entrevista a TV3, Colau ha recalcat que "no permetré que Barcelona se supediti a l'independentisme o a l'antiindependentisme, ni als interessos de partit". La líder de BComú ha insistit que l'aliança amb ERC i PSC existeix a d'altres ciutats i que les tres formacions han governat conjuntament l'Àrea Metropolitana de Barcelona durant el darrer mandat, de manera que seria factible que s'arribés a una entesa d'aquest tipus. En qualsevol cas ha demanat "paciència" perquè les converses "acaben de començar"



Colau ha reconegut que l'ha "sorprès" l'oferta de Manuel Valls per facilitar-li una eventual investidura, una proposta que genera divisió d'opinions a l'espai dels Comuns, amb algunes persones vinculades l'espai que ja s'hi han pronunciat a l'espai, com el diputat al Congrés Raimundo Viejo o l'exlíder de Catalunya Sí Que es Pot Lluís Rabell. Els dos, però, representen el sector més antisobiranista de l'espai. En qualsevol cas, la idea de Colau segueix sent un pacte d'esquerres, per més que sembla impossible per les posicions tant d'ERC com del PSC, perquè "més del 60% dels barcelonins van votar forces progressistes i d'esquerra". "Volem parlar de Barcelona i de projecte de ciutat. (...) L'ideal seria, en funció dels resultats que hi ha hagut, que els acords sigui el més ampli i estables possibles; i el lògic és que siguin forces d'esquerra, que som la majoria més àmplia", ha conclòs.



De la seva banda, el líder municipal del PSC, Jaume Collboni, segueix pressionant perquè hi hagi un govern format entre Bcomú i el seu partit, amb el suport de Manuel Valls per a la investidura. En declaracions a Telecinco i amb un argument que podríem considerar simplista, Collboni ha instat Colau a aclarir si vol un govern "pro independència" amb ERC o en vol un "pro Barcelona" amb ell: "La pilota està a la teulada de Colau i ha de decidir". Per a ell, l'opció d'un govern sense ERC "és més factible que mai" després del gest de Manuel Valls, que considera que "va ser un gest de responsabilitat i generositat, i és de justícia i raonable agrair-li". Collboni, però, obvia que va ser precisament l'entorn socialista el que va alimentar aquesta possibilitat abans que l'exprimer ministre francès fes el pas.



També ha parlat Manuel Valls, en el seu cas a Catalunya Ràdio, per assegurar que no hi ha "fissures" a la seva candidatura i que els sis regidors van acordar oferir-se "sense condicions" a Colau i PSC per evitar un alcalde independentista. En aquest sentit s'ha mostrat convençut que si s'arriba a concretar aquesta opció, no hi haurà una ruptura al seu grup municipal, malgrat que des de la direcció del partit de dretes s'han negat a avalar una possible alcaldia de Colau. Per a Valls, però, el dilema no existeix perquè l'única alternativa seria una alcaldia de Maragall "i no crec que la vulguin".