Barcelona vol convertir-se en la capital mundial de les economies alternatives

La primavera del 2020 Barcelona pretén convertir-se en la capital global de les economies que qüestionen el sistema neoliberal amb la celebració del Fòrum Social Mundial de les Economies Transformades, una iniciativa impulsada des de la base però que tindrà un suport decidit de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital. La iniciativa s'ha presentat aquest dilluns en una roda de premsa que ha servit per donar-ne a conèixer les línies mestres i per visualitzar-ne el compromís que hi tindran les administracions, ja que hi han participat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello. El coordinador del Fòrum, Xavier Artigas, ha explicat que l'esdeveniment "serà organitzat des de baix, des dels moviments socials i entitats que representa la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) i que posen la vida al centre de l'economia".

El Fòrum tindrà un pressupost d'uns 700.000 euros. Els recursos provindran bàsicament de tres parts, en principi similars, que seran els recursos propis, el finançament privat provinent de fundacions progressistes i les aportacions públiques. L'esdeveniment tindrà dues fases. La primera se celebrarà durant el 2019 i serà tancada per a representants de xarxes i moviments socials que plantegin formes alternatives d'entendre l'economia. La segona serà el propi Fòrum Social Mundial, previst per a la primavera del 2020 i que la previsió és que reuneixi més de 10.000 persones provinents del cinc continents. En aquest sentit, els organitzadors han posat molt d'èmfasi en què es potenciarà especialment la presència de persones de països del sud. Artigas ha recalcat que abans als Fòrums Socials Mundial "dèiem que un altre món era possible i ara ja podem dir que un altre món ja existeix".



"Partim de la base que el sistema econòmic dominant, el capitalisme neoliberal, està en fallida i estem en un moment de transició cap a noves formes d'entendre l'economia. Volem posar sobre la taula les diferents economies transformadores", ha afirmat l'economista i membre de la XES Rubén Suriñach. El fòrum s'organitzarà bàsicament en cinc eixos: les economies feministes i amb perspectiva de gènere, el moviment agroecològic i de sobirania alimentària, els comuns naturals, urbans i digitals, l'economia social i solidària i les finances ètiques i solidàries. Rere la tria de Barcelona com a seu de la iniciativa hi ha la xarxa internacional d'economia solidària RIPESS, que ha posat en valor que es tracta d'una ciutat "on l'economia solidària s'ha desenvolupat molt i té una història molt forta pel que fa a moviments cooperatius".

Pel conseller El Homrani l'organització del fòrum és "una molt bona notícia, que enllaça amb un fil roig que té aquest país al voltant del cooperativisme i l'economia social". El conseller i dirigent d'ERC ha recalcat que els darrers dos anys i mig la Generalitat ha treballat molt amb l'economia social i solidària i ha assegurat que des de l'administració "acompanyarem qualsevol iniciativa i espai de reflexió que situï el benestar de les persones al centre". El Homrani també ha manifestat que l'economia social i solidària "ha demostrat durant la crisi que els seus valors i els seus principis la fan més forta".



Gerardo Pisarello ha afirmat directament que "necessitem que l'economia social i solidària sigui la dominant, aquest és el camí que hem de seguir". Segons ell, el fòrum també ha de servir per ampliar l'escala de determinats projectes perquè realment puguin ser alternatives. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona considera que l'administració té el "deure d'acompanyar" aquest tipus d'iniciatives. En la seva opinió, el fòrum ajudar a fer visible que "l'economia neoliberal no ha funcionat" i que "no només és un sistema injust, sinó també ineficaç". I, alhora, permetrà plantejar "quines són les alternatives" al model neoliberal i potenciar "moltes pràctiques que estan funcionant". "És possible organitzar formes de produir i consumir basades en la cooperació i la democràcia econòmica que col·loquin les persones al centre. Això està passant a molts llocs del món", ha insistit Pisarello, per a qui "no n'hi ha prou de regular Airbnb o Uber. És possible aprofitar la revolució tecnològica per produir formes d'organització econòmica més democràtiques i més sostenibles en el temps", ha conclòs.