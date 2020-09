Bargalló assegura que les escoles no tancaran "en cap moment" per oferir els serveis de menjador i de custòdia d'infants

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que les escoles, en cas d'aturar l'activitat lectiva per qüestions lligades amb la Covid-19, no tancaran "en cap moment" amb l'objectiu de poder cobrir dues necessitats bàsiques. En una roda de premsa conjunta amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que, per una banda, els centres seguiran oferint el servei de menjador per als alumnes becats: "Ens preocupen els més vulnerables. És evident que la millor manera de fer arribar el menjar és no tancant les cuines".



Per l'altra, els centres també seran l'espai per poder fer "guarda i custòdia" dels alumnes amb tutors que treballin en serveis essencials. Aquesta segona funció no es podria complir en cas que es confinés el centre per un brot dins l'escola, però sí que es duria a terme en cas que hi hagués un confinament perimetral en una regió sanitària però a un centre no hi hagués cap brot.

Baixa laboral per a famílies amb infants confinats

A banda, la Generalitat persisteix en la seva demanda i enviarà una proposta al Govern espanyol perquè avali baixes laborals per aquelles famílies amb infants que hagin de fer una quarantena. El Homrani ha explicat que creuen que la millor manera de garantir el dret a conciliació i el dret a la cura dels infants és que els seus tutors puguin agafar una baixa, deixant de banda la proposta de crear una prestació econòmica específica per aquests casos. "És la responsabilitat i competència de l'Estat, i és un tema clau per donar tranquil·litat i seguretat als pares. Però la clau de la Seguretat Social la tenen ells", ha reivindicat.



El conseller ha indicat que s'han decantat per la fórmula de la baixa laboral perquè mitjançant aquesta ja s'estan cobrint quarantenes i confinaments de persones no positives, sense quadre clínic previ, però que han estat en contacte d'un cas confirmat. També ha explicat que prefereixen apostar per les baixes perquè no es fien que l'Estat compleixi amb una nova prestació, després de tenir problemes amb pagaments bàsics, com ara amb els retards amb l'atur durant el confinament: "Una baixa laboral arriba ràpidament, ja que l'empresa paga i s'ho descompta a finals de mes a la liquidació de les cotitzacions. D'aquesta manera, ens estalviem viure drames com els que hem viscut amb la prestació d'atur dels ERTOs, o amb el que estem vivint amb l'Ingreso Mínimo Vital".

A més, tant El Homrani com la consellera Alba Vergés han criticat que el Govern espanyol hagi apostat pel pla "Me Cuida" com a solució per als pares i mares amb fills en quarantena, un paquet de mesures del Ministeri de Treball que permet flexibilitzar i reduir la jornada fins al 100% en cas d'acreditar que una persona s'ha de fer càrrec d'un familiar directe (parella, fills, avis o nets) amb la Covid-19. En cas de demanar-se una disminució de la jornada, l'empresa ha de debatre la proposta i acceptar-la.



Aquesta reducció de jornada, però, va lligada a una reducció de sou proporcional, un fet que segons Vergés inhabilita aquesta opció per "poc progressista" i repercuteix greument contra la bretxa salarial de gènere, ja que són les dones les que majoritàriament demanen reduccions de jornada per ocupar-se de la cura de persones vulnerables: "Una de cada quatre dones té avui contracte parcial. Un 25% respecte al 8% dels homes. El 58% de la població inactiva són dones, i el 88% de les reduccions de jornades les demanen les dones. La Covid no pot ser una excusa més afegida per augmentar la bretxa de desigualtat salarial".

A més, tant Vergés com El Homrani han demanat al Govern espanyol "claredat", després que membres de l'Executiu estatal s'hagin contradit en els darrers dies sobre aquesta qüestió. El mateix vicepresident espanyol, Pablo Iglesias, va assegurar que es garantiria la baixa laboral en el cas de pares i mares amb fills en quarantena, després que la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern estatal, María Jesús Montero, eludís aquesta possibilitat en una entrevista.

Ajuda per a les famílies amb infants en quarantena

A banda de la demanda a l'Estat, El Homrani també ha presentat una ajuda per a les famílies "més vulnerables", és a dir, per "aquelles famílies amb fills en aïllament que no puguin garantir les condicions mínimes amb altres prestacions socials": "No tothom podrà acollir-se a una baixa laboral, ja que hi ha economia submergida o contractes intermitents, per exemple". L'ajuda està dotada amb 10 milions d'euros i cada família que s'hi pugui acollir podrà rebre fins a un màxim de 400 €. S'espera que l'ajut pugui cobrir 33.000 famílies en aquesta situació.