Bargalló promet més contractacions a les escoles durant el curs per fer front a les "adaptacions constants"

El Departament d'Educació contractarà més personal als centres educatius per respondre a les "adaptacions constants" provocades per la pandèmia. Aquestes noves contractacions se sumaran a les més de 8.000 incorporacions que ja es van anunciar el passat juliol i de les quals ja se n'han completat 8.162, segons ha dit el conseller, Josep Bargalló. En una roda de premsa per explicar les darreres novetats sobre un curs escolar que començarà en només una setmana ha dit que "no estem en un curs de foto fixa, hi haurà adaptacions constants". Segons Bargalló, preveuen oferir aportacions econòmiques per reforçar la plantilla davant les eventualitats que es puguin donar pel coronavirus.



A més, el conseller també ha comptabilitzat el personal docent i administratiu vulnerable davant la Covid-19, que suma 12.800 persones, de les quals 1.700 van requerir l'adaptació del lloc de feina. Tot i això, l'inici de curs arribarà amb 800 treballadors del sistema educatiu de baixa que no van poder adaptar-se el lloc de feina per diferents circumstàncies. Bargalló ha assegurat que aquestes absències seran cobertes amb personal de substitució, així com els llocs de treball del personal que hagi d'abandonar el centre per raons vinculades a la pandèmia.

L'escola, el lloc "més segur"

Tot i les suspicàcies generades dies abans de començar el curs sobre la seguretat dels centres, Bargalló ha assegurat que l'escola serà el lloc "més segur" per als infants fora de casa seva. A més, ha insistit en l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a partir dels 12 anys, que s'estendrà als infants de sis anys endavant en els municipis i barris on hi hagi més risc de brot. També ho serà per als treballadors de secundària, batxillerat, formació professional i formació d'adults. Els alumnes també l'hauran de dur durant les extraescolars, ja que no podran garantir que es relacionin amb companys dels seus grups estables: "Metre i mig, mascareta, higiene i no interacció". Pel que fa a les reunions amb els pares i mares, el conseller ha assegurat que seran telemàtiques, així com els claustres de professors.



Sobre les ràtios, el conseller ha tornat a eludir la polèmica per posar el focus en els grups de convivència estable, que el Departament ha prioritzat davant una aposta per reduir els grups, ja que assegura que és una intervenció més eficaç per aturar la propagació del virus: "Farem tot l'esforç perquè els grups siguin reduïts, però el més important és que els grups siguin estables. Això és la clau". Tot i això, Bargalló ha assegurat que les classes seran tan reduïdes com sigui possible. A més, el conseller també s'ha referit a la disminució de matrícules d'educació infantil i primària, que ha relacionat amb el descens de la mobilitat i el descens demogràfic. En total hi ha uns 12.000 alumnes menys que l'any passat.



Pel que fa al personal de vincle entre el Centre d'Atenció Primària (CAP) de referència i cada centre escolar, Bargalló ha modificat el pla inicial i ha explicat que en comptes de ser una infermera serà un gestor covid, el personal que s'encarrega de les gestions administratives dels positius i d'aixecar els contactes.