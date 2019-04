A poc més de tres setmanes de les eleccions espanyoles del 28 d'abril, el nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pronostica una victòria d'ERC a Catalunya, seguida d'un PSC, que va a l'alça. En Comú Podem passaria de la victòria dels anys 2015 i 2016 a la tercera posició i experimentaria un retrocés important, que ja preveuen totes les enquestes, mentre que Junts per Catalunya no retindria els vuit diputats de Convergència, Ciutadans no viuria un efecte Inés Arrimadas i pràcticament calcaria els resultats dels anteriors comicis, el PP patiria una davallada monumental i el Front Republicà, que lidera Albano-Dante Fachin, tindria opcions d'obtenir un diputat al Congrés.



Traduït a xifres, el baròmetre dona entre 14 i 15 diputats a ERC i el 24,5% dels vots, clarament per sobre dels nou escons i 18,2% dels sufragis obtinguts en les anteriors eleccions espanyoles, celebrades el 2016. El cap de llista d'ERC pel 28-A és el president del partit, Oriol Junqueras, que segons el CEO és el polític més valorat de Catalunya. El PSC guanyaria set punts -arribaria al 23,7%- i passaria de 7 a entre 11 i 13 diputats al Congrés. Es beneficia, per tant, d'un clar efecte Pedro Sánchez. En Comú Podem, la llista que encapçala Jaume Asens, no reeditaria victòria i perdria nou punts de suport i passaria de 12 a entre 7 i 9 diputats.

El quart lloc se'l disputarien Junts per Catalunya, a qui el baròmetre dona entre 5 i 7 diputats i el 12,1% dels vots, i Ciutadans, que n'obtindria l'11,7% i entre 5 i 6. Els primers no podrien mantenir els 8 escons obtinguts per CDC el 2016, mentre que Cs tot just milloraria els resultats dels anteriors comicis, quan va sumar cinc representants. És a dir, l'aposta de situar Inés Arrimadas com a cap de llista a Catalunya no li donaria impuls. Com mostren moltes enquestes, sembla clar que Cs perd força i es desinfla a mesura que s'apropa la cita amb les urnes. El PP cauria de sis a dos diputats. Finament, el Front Republicà, la coalició entre Poble Lliure, Som Alternativa i Pirates, podria aconseguir un diputat per Barcelona, mentre que Vox no aconseguiria representació a Catalunya.



L'estudi també fa una enquesta sobre unes hipotètiques eleccions al Parlament, en què dona una victòria, en aquest cas molt més clara, d'ERC i preveu retrocessos importants de Cs i JxCat. En concret, els republicans passarien de 32 a entre 40 i 43 diputats, mentre que Cs baixaria dels 36 als 28 o 29. JxCat en perdria un mínim de 10, en caure dels 34 a una forquilla entre 22 i 24, mentre que el PSC guanyaria tres punts i passaria dels 17 als 21-23 diputats. Catalunya en Comú es mantindria en els vuit diputats actuals i en podria guanyar un, mentre que la CUP doblaria la representació i passaria de quatre a vuit escons. El PP es mouria en una forquilla de 3 o 4 diputats, similar als actuals quatre representants amb què compta.

Finalment, pel que fa a la qüestió nacional, el 48,4% dels enquestats diuen voler que Catalunya sigui un estat independent davant els 44,1% que s'hi oposen. A més a més, el 78,7% dels ciutadans estarien "molt o bastant d'acord" en què els "catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum", mentre que el 14,8% hi està "bastant o molt en desacord". Curiosament, el 40,7% dels votants de Cs, el 59,9% dels del PSC i 44,5% dels del PP estan a favor que el futur de Catalunya es decideixi via referèndum.