Bob Dylan farà dos concerts a Barcelona "lliures de mòbils"

Bob Dylan torna a Barcelona i actuarà al Liceu el 23 i el 24 de juny en el marc del festival Guitar BCN. El cantautor nord-americà, de 81 anys, presentarà el seu 39è disc Rough and Rowdy Ways. Les entrades es posaran a la venda el dimecres vinent a partir de les 10:00 hores. El de la capital catalana és una de les actuacions que farà al llarg del juny a Espanya. També té previst fer parada a Madrid, Sevilla, Donosti, Granada, Alacant, entre d'altres.

Bob Dylan, Premi Nobel de Literatura 2016, farà dos concerts a Barcelona, però amb una condició: l'ús del móbil durant les actuacions estarà prohibit. Així ho ha anunciat el festival Guitar BCN a través d'una comunicat. És el que es coneix com a phone free show (espectacle lliure de telèfons, en català).

L'última vegada que Dylan va actuar a Barcelona va ser el març del 2018, i també ho va fer al Liceu en el marc del festival Guitar BCN. En aquella ocasió, els mòbils no estaven prohibits, però hi havia una persona que es dedicava a assenyalar amb una llanterna tot aquell que intentava gravar el concert.

Fora mòbils

En arribar al recinte, l'empresa de fundes Yondr posarà a disposició dels assistents una funda per al mòbil "tancada i segura" on guardar el seu telèfon, que no es podrà fer servir excepte en cas d'emergència. En aquest cas, i només en aquest cas, es podrà desbloquejar i utilitzar en una zona específica senyalitzada.

Si els espectadors volen publicar després fotos i vídeos del concert a les seves xarxes socials, només ho podran fer de les que ofereix el festival, que es podran descarregar o compartir directament.

Guitar BCN explica que aquesta limitació, provada en gires recents, "crea millors moments per a tots els assistents" i contribueix al gaudi i la presencialitat. "Els nostres ulls s'obren una mica més i els nostres sentits s'aguditzen lleugerament quan perdem la crossa tecnològica a què ens hem acostumat", exposen. Els organitzadors diuen que aquesta és una condició "innegociable". Tot i que es fan exempcions mèdiques per als que depenen del telèfon per al tractament.