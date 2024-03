Boye assegura que Puigdemont està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin

El retorn de l'exili de l'expresident Carles Puigdemont serà un dels grans temes de la campanya electoral de les eleccions del proper 12 de maig. De fet, ha estat present en gairebé totes les convocatòries des dels comicis convocats arran de l'aplicació del 155. Puigdemont encara ha d'acabar de confirmar si serà el candidat de Junts, tot i que molts ja ho donen per fet. És el cas del seu advocat, Gonzalo Boye, que ha advertit que ningú "podrà impedir que [Puigdemont] sigui president si ell ho vol ser".

Boye ha explicat en una entrevista a RAC1 que Puigdemont "està disposat a tornar a Catalunya i que el detinguin". Segons l'advocat, hi ha una "por justificada" que el juntaire es presenti a les eleccions del 12-M, les guanyi i vagi a la sessió d'investidura del Parlament. I això ha fet, segons ha dit, que s'hagin "coordinat agendes" per fixar la data de les eleccions, una afirmació que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negat rotundament. "He convocat eleccions el primer diumenge que era possible", ha dit en una entrevista a RNE.

Preguntat per quan es podria produir la tornada, l'advocat veu "raonable" que sigui a finals de maig o a principis de juny. I ha afegit: "Puigdemont assumirà les conseqüències de les seves accions si decideix tornar". En aquest sentit, Boye no ha descartat que Puigdemont pugui ser detingut si torna a Barcelona. "És una possibilitat", ha reblat.

Malgrat això, Boye s'ha mostrat convençut que l'entrada en vigor de la llei d'amnistia obligarà el jutge Pablo Llarena a retirar l'ordre de detenció contra Puigdemont per la causa de l'1-O i impedirà que es dicti una altra pel Tsunami Democràtic.