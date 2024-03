La C-16 entre Manresa i Terrassa serà gratuïta entre setmana a partir de la tardor

La C-16 en el tram Terrassa-Manresa serà gratuïta a partir de la tardor per a tots aquells vehicles que facin el desplaçament d'anada i tornada en 24 hores de dilluns a divendres no festius. Així ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de Territori, Ester Capella, durant la presentació de l'Estratègia de Mobilitat del Bages. Per aconseguir la gratuïtat, caldrà un registre previ i sense cost a través de les plataformes Via-T o Satelise. El preu actual per a un turisme és de 9,31 euros.

Per aquells vehicles que utilitzin la via entre setmana però que superin les 24 hores entre l'anada i la tornada el descompte en hora punta serà del 40,47%. Cal recordar que el tram Manresa-Terrassa ja compta amb descomptes en els dies feiners en hora punta del 80% a la barrera troncal de Manresa direcció nord i sud i del 60% en la barrera lateral direcció sud. En hora vall el descompte és del 40,47% a més de descomptes generals per a vehicles ECO i VAO.

L'objectiu de tot plegat és descongestionar vies convencionals com la C-55 i millorar la seguretat viària.

Avançar cap a la vinyeta

L'objectiu final del departament és la implantació d'un sistema de vinyeta que, segons destaquen, "suposaria un pas endavant en l'objectiu d'assegurar una mobilitat més segura i equilibrada", tenint en compte també el context d'emergència climàtica. Això implicaria acabar amb els greuges territorials a la C-16, gestionar els problemes de trànsit de les altres vies d'alta capacitat i finançar-ne el manteniment i millorar el finançament del transport públic.

En aquesta línia, doncs, l'estratègia del Govern és implementar la vinyeta en les seves vies, malgrat que admeten que la meitat de les vies d'altes prestacions catalanes són de titularitat estatal i, per tant, requeririen d'una gestió consorciada entre l'Estat i la Generalitat. Per aquest motiu, es consideren necessari la creació d'un organisme de gestió conjunta de les vies d'alta capacitat. De fet, mentre l'Estat no aprovi la vinyeta, el Govern ha avançat que reclamarà el cost que li suposa fer gratuït les barreres a aquest tram de la C-16 i la C-32 Sud.

Estratègia de mobilitat del Bages

L'estratègia de mobilitat a la comarca del Bages pivota en quatre grans àmbits: viari, ferroviari, mobilitat activa i transport públic. Pel que fa al primer, en la reunió s'ha acordat que els dos grans eixos de comunicació, la C-16 i la C-55, han de ser tractats de manera conjunta a l'hora d'adoptar solucions de mobilitat viària. En aquest sentit, cal continuar impulsant millores i inversions a la C-55, per reforçar-ne la seguretat i equilibrant els fluxos entre els dos eixos.

En l'àmbit ferroviari, l'estratègia passa per seguir amb les inversions de soterrament de la línia de FGC al seu pas per Manresa, reclamar a ADIF les inversions necessàries per a la millora de la línia de la R4 i prioritzar aquesta línia en les línies a traspassar en l'acord del traspàs integral de Rodalies.

En l'àmbit de mobilitat activa s'ha acordat seguir desenvolupant una xarxa de camins ciclables per a vianants, mentre que en l'àmbit de transport públic s'ha decidit seguir els treballs desenvolupats entre el Consell Comarcal i la Generalitat per a la millora de les línies de transport públic interurbà i crear-ne de noves.

Entre les accions que s'han anunciat també hi ha creació de la Taula de Mobilitat del Bages, que es posarà en marxa a principis d'aquest abril i que vol contribuir a treballar de "forma coordinada" amb representants del Consell Comarcal, el món local i agents econòmics i socials.