La CUP ha decidit presentar candidatures a les eleccions generals del 10 de novembre. És la primera vegada que aquesta organització de l'esquerra independentista opta per aconseguir representants al parlament espanyol. Així ho ha anunciat una de les seves dirigents, Mireia Vehí, portaveu del Secretariat Nacional del partit i exdiputada al Parlament de Catalunya. La formació pretén concórrer-hi en solitari i una de les conseqüències de la decisió serà que no tornarà a formar-se el Front Republicà, la coalició de la que va formar part Poble Lliure -una de les organitzacions implicades a la CUP- a les eleccions espanyoles de l'abril.

"Hem vingut a dir a l'Estat que deixi en pau a la nostra gent", ha declarat, per remarcar que han decidit donar aquest pas endavant com a conseqüència del moment d'excepcionalitat que viu el país i per reclamar "l'amnistia, l'autodeterminació i el reconeixement de tots els drets ", com condició de qualsevol acord.



"No hem vingut a garantir cap governabilitat, sinó a impugnar la seva repressió i la seva manca de democràcia", ha aclarit. "Que parin d'empresonar, de detenir, d'aplicar polítiques que maten", ha insisistit. "Que la CUP es multipliqui per milions", ha proclamat Vehí.

🗣"Vivim un moment d'excepcionalitat política per això la CUP fem un pas endavant per l'amnistia, l'autodeterminació i el reconeixement de tots els drets, per això hem decidit plegades anar a les eleccions del #10N" @Mireia_veca en nom de tota la CUP pic.twitter.com/bqgF7khMvN — CUP Països Catalans (@cupnacional) September 28, 2019

En principi el que tenen previst és presentar candidats de l'esquerra independentista com a CUP, tot i que aquest dissabte, el seu Consell Nacional no ha entrat en detalls i ha deixat per més endavant les precisions sobre la configuració de llistes.

A les passades eleccions del 28 d'abril, aquesta organització va considerar també la possibilitat de presentar candidats al Congrés dels Diputats, però la major part de la seva militància va optar per no concórrer a aquells comicis. Tot i així, un dels corrents del partit, Poble Lliure, va decidir presentar-se, en coalició amb altres formacions, amb el nom de Front Republicà. Tot i obtenir 113.000 vots, la candidatura encapçalada per Albano Dante Fachín no va assolir cap diputat.



En aquesta ocasió, una altra de les organitzacions de la CUP, Endavant, havia manifestat que es plantejava un boicot als comicis. En concret va emplaçar “el conjunt de forces independentistes i sobiranistes dels Països Catalans a articular un boicot que tingui com a objectiu restar el màxim de legitimació popular al nou congrés espanyol de cara a començar a plantejar obertament i sistemàtica l’exercici del dret d’autodeterminació arreu dels Països Catalans”.



No obstant això, descatats militants de la CUP propers a l'òrbita d'Endavant, que ja havien manifestat la seva posició favorable a la presentació de candidats al Congrés, com a CUP i no van donar suport al Font Republicà, han inclinat aquest cop la balança a favor de la participació en els comicis generals de l'Estat.