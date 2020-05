El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya treu pit de la detenció dels CDR, malgrat que tots han sortit en llibertat 

El cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, considera que la detenció de diversos activistes dels CDR el 23 de setembre del 2019, en l'anomenada Operació Judes, és un dels fets que converteix el cos en "essencial en la història recent d'Espanya". En una carta que ha fet pública per celebrar el 176è aniversari de la Guàrdia Civil, Garrido destaca la intervenció "en fets de notòria rellevància per la seguretat i la integritat territorial de la nació, contribuint que els autors de delictes amb els que es pretenia la secessió de Catalunya fossin condemnats als tribunals o posant a disposició judicial els qui planejaven recórrer al terrorisme per imposar els seus deliris independentistes".



Garrido, però, obvia diverses qüestions en les seves paraules, com ara que els set CDR que van ser empresonats per ordre de l'Audiència Nacional van sortir en llibertat sota fiança. Un fet que, atesa la gravetat de les acusacions, només s'explica per la poca solidesa de les proves. De fet, no seria ni de lluny la primera vegada que una macrooperació policial per detenir persones sota l'acusació de terrorisme acaba en no res al cap d'uns mesos. En d'altres ocasions, el cap de la Guàrdia Civil a Catalunya ja ha carregat contra l'independentisme, per vincular-lo a una suposada violència que la realitat desmenteix.



El text apunta que la Guàrdia Civil ha "seguit contribuint a proporcionar una major seguretat i llibertat als ciutadans" a Catalunya "desenvolupant de manera diària i quotidiana" tasques relacionades amb la prevenció del narcotràfic, el contraban i el frau fiscal, el control d'armes i explosius, la protecció de la natura i el medi ambient, la seguretat ciutadana a les aigües marítimes o la investigació de la delinqüència organitzada, el terrorisme jihadista o la corrupció.

Davant la pandèmia de la Covid-19 la Guàrdia Civil ha "tornat a ser un element d'auxili i assistència als ciutadans que l'han requerit", apunta el general.