El cap de setmana deixa un fort increment de la pressió hospitalària per la Covid

El Departament de Salut ha declarat 35 ingressats més per Covid-19 a Catalunya (656) i vuit crítics més a l'UCI (143). En paral·lel, l'Rt es manté en 1,34, mentre que el risc de rebrot continua a l'alça, puja 19 punts i ja se situa en 301. Salut ha declarat 1.220 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 955.595. En les darreres 24 hores no s'ha notificat cap mort i el global des de l'inici de la pandèmia és de 24.115 defuncions. El 5,87% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 214,95 a 229,40, mentre que a 7 dies ho fa de 127,35 a 135,54.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit que és "qüestió de dies" que es detecti la variant òmicron de la Covid a Catalunya. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha valorat que tancar fronteres l'únic que pot fer és "retardar" l'arribada de la nova variant. D'altra banda, ha explicat que divendres passat es van començar a administrar terceres dosis a partir dels 60 anys. En canvi, ha dit que la ponència de vacunes ha de decidir si es vacunarà els nens de 5 a 11, tot i que ha reconegut converses amb la ministra de Sanitat, Carolina Darias, sobre les vacunes que tocarien a Catalunya. Ha explicat també que divendres van detectar entrades "malicioses" a l'aplicació de 'La Meva Salut' però ha afegit que no es pot considerar un ciberatac.



Argimon ha posat en dubte que l'estratègia de tancar fronteres però no enviar vacunes als països del sud permeti frenar la Covid i l'aparició de noves variants. Per això, ha afirmat que la nova variant detectada a Sudàfrica acabarà arribant a Catalunya, malgrat les restriccions de fronteres.

En aquest sentit, també ha dit que un cop l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha aprovat la vacuna entre els 5 i els 11 anys, la ponència de vacunes estatal ha de decidir què fer. En cas que la resposta sigui afirmativa creu que aquesta vacunació es farà durant aquest curs escolar. Ha detallat que d'entrada "no hi haurà vacuna per a tota la canalla" i ha apostat per escoltar els experts per acabar de prendre una decisió. Ha valorat també que la data en què es podria començar la vaccinació dependrà molt d'aspectes logístics.

A l'espera d'una decisió sobre el passaport covid

D'altra banda, Argimon ha concretat que la comissió delegada del Govern per la Covid es reunirà aquesta tarda per decidir quan es reprèn l'obligatorietat de presentar el passaport Covid a la restauració, gimnasos i residències. El conseller ha concretat que des de dilluns passat s'han descarregat 1.800.000 certificats i ha constatat que es va produir una "allau" divendres. D'entre aquestes entrades, n'han detectat de malicioses, que tot i que no es poden considerar un ciberatac sí que van comportar un bloqueig i l'activació de sistemes de seguretat.

Respecte al polèmic col·lapse de la descàrrega del passaport Covid, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, també ha explicat que el sistema s'ha col·lapsat perquè de les 9 milions de persones que ja el tenien, la meitat l'han tornat a demanar. "No es podia pensar", ha afegit en una entrevista a Els Matins de TV3. I és que, segons Puigneró, el problema és que hi ha hagut un "volum inesperat" de gent que tenia el certificat però no el trobava o no sabia on se li havia guardat al mòbil. I ha posat d'exemple que hi ha una persona a Catalunya que se l'ha descarregat 200 vegades. Tot i les cues virtuals, el vicepresident ha destacat que divendres es van descarregar 400.000 certificats i 450.000 més cada dia del cap de setmana.



El vicepresident ha admès que les cues per accedir a la web o l'aplicació per mòbil de 'La meva salut' va arribar a pics de 300.000 persones. I ha afegit que no es va preveure que tanta gent que ja tenia el passaport Covid se'l tornaria a descarregar. "És un fenomen que no hi comptàvem", ha afegit.

Preguntat per quan s'aplicarà la mesura de demanar el certificat per entrar a restaurants i gimnasos, Puigneró no ha volgut avançar cap calendari i s'ha limitat a dir que es prendrà la decisió en el marc d'una reunió que se celebra aquesta tarda. Divendres al migdia, el Govern va decidir ajornar l'aplicació de l'ampliació del certificat davant la impossibilitat per moltes persones per descarregar-se l'anomenat passaport Covid que acredita la vacunació en pauta completa contra el coronavirus.