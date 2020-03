Primer dia de confinament a la conca d'Òdena per la crisi pel coronavirus. La mesura, anunciada aquest dijous al vespre, no va agafar per sorpresa als ciutadans d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena, els quatre municipis afectats. "La gent ja s'ho veia a venir", afirma l'Antònia, una veïna d'Igualada. Explica que el matí de dijous ja van començar a circular les primeres informacions informals d'un possible confinament. "El problema és que el focus ha estat a l'hospital", continua. Segons les últimes dades de Salut, de les 67 persones contagiades a la zona, 41 són professionals sanitaris i al voltant de 200 treballadors del centre estan en aïllament.



Aquesta veïna d'un dels municipis afectats afronta aquestes -almenys- dues setmanes amb paciència i també certa previsió. "Tenim la nevera plena per no haver de sortir cada dia, però si hem de sortir, trobarem coses al supermercat". D'altra banda, explica que la gent "està conscienciada que hem de ser responsables" i limitar els contactes. "Tot està com aturat, el carrer està buit, no hi ha gaires cotxes", afegeix. L'Antònia té, a més, una filla que estudia a Barcelona, que s'hi ha quedat: "Li vaig demanar, perquè no tenia cap sentit que vingués al nucli del brot".



"Quan me'n vaig assabentar, estava a Barcelona amb una amiga que viu a Igualada. Vam anar corrent perquè pogués agafar l'últim autobús, i el conductor ens va dir que no sabia si podrien entrar, que ho intentarien". L'amiga de la Irina va aconseguir finalment entrar a Igualada, però ella passarà les dues setmanes a Barcelona.



"No em faig gaire a la idea. Torno cada cap de setmana a Igualada, perquè treballo allà. És estrany, pensar que en almenys 15 dies no hi tornaré", afegeix l'estudiant universitària. Tots els seus amics de la zona que estudien a Barcelona també s'hi han quedat: "No donava gaire temps".



El Govern de la Generalitat va decretar el confinament de quatre poblacions de la Conca d'Òdena a partir de les 21.00 h d'aquest dijous, tot i que es permetia la sortida i entrada de vehicles fins a les 00.00 h i fins i tot una mica més, tenint en compte la cua de vehicles que es va generar als accessos per carretera. Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han controlat les entrades a les poblacions afectades, evitant-ne l'entrada almenys que sigui per raons justificades, com ara l'abastiment d'aliments o l'accés de personal sanitari. La població afectada ronda les 70.000 persones.



Hi ha famílies, com la de Pau Ortinez, que s'han planificat per minimitzar els contagis. "Estem separats en diferents cases perquè tenim casos de risc a la família, diferents persones tenen diabetis i hi ha una embarassada". Explica que ja van decidir-ho el matí de dijous en vistes a què els contagis a la zona s'havien multiplicat, i no els va sorprendre l'anunci del confinament. "Es veia com una possibilitat. La sensació era que a l'hospital hi havia una situació no controlada".



Ortinez afronta aquests dies "amb nervis, perquè hi ha molta incertesa", però afirma que les necessitats bàsiques estan cobertes.



Aquest dimarts al matí, l'Ajuntament d'Igualada ha emès un comunicat en què es demanava a la població "no sortir al carrer a menys que sigui per extrema necessitat". A més, recomanen sortir a comprar menjar, anar a la farmàcia o anar a rebre atenció sanitària només quan sigui "estrictament imprescindible".



A primera hora d'aquest divendres, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat ajuda a metges de vacances i jubilats perquè la situació a l'hospital és "desesperada", segons ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Al marge del que es viu al centre hospitalari, Castells ha afirmat que l'objectiu de paralitzar la ciutat s'aconseguirà plenament i ha donat el seu suport a les mesures de confinament.



Fonts properes a l'hospital consultades per Públic han informat que aquesta situació "era inimaginable". "La ciutat està deserta, ja fa un parell de dies que no es veu ningú." D'altra banda, el personal del centre "està angoixat i preocupat" pel fet que prop d'un 20 % de la plantilla estigui de baixa per coronavirus o aïllament preventiu. "És una situació molt grossa que ha vingut de cop".



Des de l'hospital estan contactant amb tot el personal per si poden treballar més hores. "Ens ha trucat molta gent de fora per oferir-se a venir a treballar. Ara estem muntant els torns de cap de setmana i els contactarem".



De moment, però, s'ha pres la mesura de prohibir qualsevol visita de familiars, excepte casos excepcionals, motiu pel qual els passadissos de l'hospital estan "totalment buits".



La vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, és també veïna d'Igualada. "Estem una mica en xoc. El meu marit té fills a Barcelona i el nostre fill a Igualada, i va haver de decidir si es quedava a la ciutat o si passava la nit aquí, sabent que no sortiria en 14 dies. És una situació molt límit".



Llansana relata la incertesa dels veïns i veïnes per saber si s'abastiran els comerços: "A primera hora he anat a buscar el pa al forn. La gent s'enduia de deu en deu les barres de pa, i el forn deia que quan se'ls acabi tancaran el local". Tot i el brot de coronavirus que s'ha detectat a la ciutat, assegura que la seva màxima preocupació no està relacionada amb el seu estat de salut: "Estem més preocupats perquè tot està parat a nivell econòmic. Hem començat a perdre clients als nostres llocs de feina, i a final de mes haurem de pagar autònoms i hipoteques. No sabem com ho farem".

Aquesta veïna d'Igualada també relata com, a mitja tarda, la ciutadania ja començava a sospitar que els confinarien: "Van començar a córrer rumors, missatges de whatsapp, i a més hi havia un desplegament de Mossos molt poc habitual. Abans de l'anunci oficial ja ens estàvem organitzant".



El mateix va pensar Cesc Sales, un altre veí d'Igualada, qui també es va sorprendre pel desplegament de la Brigada Mòbil a la capital de l'Anoia. Sales també ha sortit al carrer a primera hora del matí: "A les 7 del matí era com una peli de Netflix. Hi ha una calma tensa, és estrany". Ahir a la nit, es va desplaçar fins al control dels Mossos, als accessos a la ciutat: "Vaig anar per demanar si podria sortir d'Igualada per feina. La imatge era de pel·lícula. Tios amb màscara dient-me que no em podien donar més informació, que si marxava, no tornaria a entrar, i que si entrava, no podria sortir. Però bé, ells estan fent la seva feina".

Hores abans, com tants altres veïns de la comarca, Sales va veure la compareixença de la consellera de Salut, Alba Vergés, qui es va emocionar quan anunciava el confinament perquè la seva família viu a Igualada: "Per molt que tingui un càrrec important, és persona. Entenc que aquesta dona és mare i no és una situació senzilla". Tant Sales com Llansana creuen que els efectes del confinament es començaran a notar a partir de demà, quan el trànsit porti interromput 24 hores: "La gent té por perquè no puguin entrar amb normalitat les mercaderies". Tot i això, Protecció Civil assegura que no hi haurà problemes per garantir l'entrada de béns bàsics a la ciutat.



Qui també s'ha hagut de tancar a Igualada per la crisi del coronavirus és la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, segons ha explicat ella mateixa a Catalunya Ràdio. Chacón ha dit que porta l'ordinador a sobre, i ha remarcat: "Que no pugui sortir no vol dir que no pugui treballar".



El confinament també ha afectat el transport públic que passa pels municipis de la conca d'Òdena, com ara els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). El servei de trens de la línia R6 es troba interromput entre les estacions de La Pobla de Claramunt i Igualada. El confinament no afecta els trajectes entre La Pobla de Claramunt i la Plaça Espanya de Barcelona, que funcionen amb normalitat.