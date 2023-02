La cartellera: totes les pel·lícules en català que podeu veure ara als cinemes 

Si voleu viure una experiència única al cinema heu de veure pel·lícules en català. La reestrena de l'exitosa pel·lícula Alcarràs serà una oportunitat única per a tots aquells que la van perdre la primera vegada i per a aquells que volen reviure les emocions que va despertar. Aquesta pel·lícula, que ha portat una infinitat de reconeixements a la seva directora, Carla Simón, entre ells l'Ós d'or de la Berlinale, és un exemple perfecte per a reivindicar el talent i la creativitat dels cineastes catalans.

I si voleu viure una nova aventura cinematogràfica, no us perdeu la presentació d'un nou film del cineasta gironí Isaki Lacuesta, una pel·lícula molt emocional que parteix de l'atemptat a la Sala Bataclan de París el 2015.

'Alcarràs'

L'èxit nacional i internacional d'Alcarràs l'ha convertit en una de les pel·lícules catalanes més rellevants dels últims anys. L'Ós d'Or a la Berlinale, els 5 Premis Gaudí o la carrera -tot i que fallida- per arribar als Òscars l'avalen. Si encara no has vist aquest film rural de la directora Carla Simón, tens una altra oportunitat! És una pel·lícula que narra l'última collita de fruita d'una família a una finca d'Alcarràs (Segrià) abans que els propietaris hi instal·lin plaques solars.

Es podrà veure durant els propers dies als cinemes Yelmo Icaria, Girona, Cinesa Diagonal, Diagonal Mar, La Maquinista i SOM Multiespai de Barcelona. També a l'Ocine Tarragona-Les Gavarres i a altres cinemes de localitats com Arenys, Amposta, Gavà, Terrassa o Tàrrega.

'Un año, una noche'

Un año, una noche és la nova pel·lícula del director català Isaki Lacuesta. Basada en la història original de l'atemptat terrorista a la Sala Bataclan de París, el 13 de novembre de 2015, una parella de joves es coneix mentre busca refugi en els camerinos de la sala de festes, i el que no saben és que la seva vida haurà canviat per sempre. Aquest film, igual que Alcarràs, va ser un dels grans triomfadors de la nit dels Premis Gaudí, aconseguint un total de 5 galardons.

La cinta es pot veure, en versió original i subtitolada en català, al Casino l'Aliança del Poblenou de Barcelona, al Cinema Edison de Granollers, al Teatre Margarida Xirgu de Badalona i al Teatre Patronat de Berga. A banda, en altres municipis més petits també hi ha programades algunes projeccions.

'Al sostre del món'

La pel·lícula Al sostre del món és la novetat infantil de la setmana. Explica la història de la Sasha, una jove aristòcrata de Sant Petersburg amb un avi aventurer que va marxar al Pol Nord i no en va tornar. Per demostrar que realment hi va arribar s'embarca en una aventura que mai no havia imaginat. El film, doblat al català, es projecta també amb subtítols, per fomentar la lectura i fer-lo accessible a infants amb dificultats auditives.

La pel·lícula estarà disponible a les biblioteques Francesc Candel i Ignasi Iglésias de Barcelona, i també als Lluïsos d'Horta. També es podrà veure a la Biblioteca Carles Rahola de Girona i a altres sales de projecció més petites repartides pel territori català.

'El fred que crema'

Un dels altres principals film de la cartellera en català és El fred que crema, un thiller històric protagonitzat per Greta Fernández i Roger Casamajor que narra la història d'una família que acull uns jueus que fugen dels nazis el 1943. La por, la tensió i la mort són molt presents a la vida de les muntanyes catalanes, mentre els alemanys despiadats busquen als jueus per la vall i estan disposats a trobar-los, costi el que costi.

La trobareu als Cinemes Girona de Barcelona, als Cines Bages Centre de Manresa, a l'Ocine de Sant Celoni i al CineBaix de Sant Feliu de ll

'El noi lleó'

El noi lleó és la història del jove Gyun, un noi que viu amb els seus avis en un petit poble de Guangdong, a la Xina. El seu somni és aprendre a portar el lleó xinès i participar en el torneig de colles. Juntament els seus amics Kat i Doggie i junts van a veure un vell mestre especialitzat en la coreografia d'aquesta tradició.

Podeu visionar aquesta pel·lícula al Cinema Truffaut de Girona i a l'espai L'Esbarjo Verdi de Cardedeu.

'El prodigiós Maurice'

Una altra opció per als petits de la casa és El prodigiós Maurice. Aquest film d'animació narra la història d'en Maurice, un gat que es guanya la vida estafant al costat de les seves amigues, les rates. Quan arriben a una nova destinació, es troben amb diversos esdeveniments misteriosos que compliquen la seva tasca.

Es pot veure a l'Ocine de Girona i de Roquetes, als JCA de Tarragona-Valls, als Cinemes Majèstic de Tàrrega i al Centre Cultural de Mollerussa.

'Avatar: El sentit de l'aigua'

Si encara no has passat pel cinema a veure la segona entrega de la saga d'Avatar no pateixis, encara hi ets a temps! El segon film de la sèire, que ara també està disponible en català, està ambientat deu anys després dels esdeveniments de la primera entrega. Avatar: El sentit de l'aigua narra la història de la família Sully i les batalles que lluiten per sobreviure.

Es pot trobar als cinemes JCA d'Alpicat-Lleida, a l'Arena Multicines de Barcelona, als Cines FULL de Cornellà de Llobregat i a l'Ocine de Girona.

'El gat amb botes: L'últim desig'

Les aventures del gat amb botes arriben al límit amb El gat amb botes: L'últim desig, una de les pel·lícules més vistes de la passada època nadalenca que encara ocupa un lloc en algunes de les cartelleres en català. En aquesta pel·lícula, el gat que calça botes ja ha gastat vuit de les seves nou vides, i per recuperar-les ha d'emprendre un viatge èpic per la Selva Negra a la recerca de l'Estel dels Desitjos.

La pel·lícula es projectarà a l'Ocine de Blanes, a l'Ocine de Girona, a l'Ocine Màgic de Badalona i a l'Ocine de Tarragona-Les Gavarres.