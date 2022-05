El cas Pegasus, l'escàndol d'espionatge a desenes i desenes de personalitats independentistes, ha viscut un inesperat salt d'escala aquest dilluns, després que el ministre de la Presidència espanyol, Félix Bolaños, hagi anunciat que poden confirmar que el programari israelià també s'ha utilitzat contra el president estatal, Pedro Sánchez, i la ministra de Defensa, Margarita Robles. Les reaccions no s'han fet esperar i alguns dels principals dirigents dels partits independentistes també s'han pronunciat, mostrant en alguns casos dubtes sobre els fets i reclamant-ne una investigació, tot i que també en algun cas s'han solidaritzat amb Sánchez i Robles.

L'expresident català Carles Puigdemont -l'entorn del qual va ser espiat amb Pegasus- ha lamentat que la Moncloa "ha hagut d’esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als mòbils del president i de la ministra per considerar que és un assumpte d'extrema gravetat i per investigar-ho". "Quan ho denunciàvem els catalans, no mereixíem tanta consideració", ha afegit a Twitter.

També ha comentat que la "violació de la intimitat de Sánchez i Robles és un crim gravíssim que amenaça la democràcia", i per això ha expressat la seva "solidaritat amb ells, com a víctimes, i la màxima exigència cap a ells, com a responsables de no haver fer res fins a l'esclat del 'Catalangate'".

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha subratllat el següent a la mateixa xarxa: "que Pedro Sánchez hagi estat espiat no treu cap motiu per seguir pensant que les clavegueres de l'Estat espanyol es troben darrera del 'Catalangate'". Per afegir que "en tot cas, avui queda certificat l'espionatge contra l'independentisme" i concloure que "més que mai, comissió independent d’investigació".

Més distància han marcat ERC i la CUP. La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha reaccionat a Twitter dient que "Moncloa diu que Moncloa ha estat espiada per la Moncloa amb el Pegasus que té la Moncloa. Ara, les responsabilitats polítiques no les prendrà la Moncloa".

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat la "màxima transparència per esclarir els fets" i ha avisat que anuncis com el d'avui no han de servir de "possibles coartades", sinó que el seu partit segueix exigint "responsabilitats polítiques". Minuts més tard, en la roda de premsa posterior a l'executiva del partit, ha insistit que "és evident que pot ser una cortina de fum". "Quanta versemblança li podem donar? No ho sabem, però les responsabilitats son gegantines", ha rematat.

El diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, ha comentat el següent sobre l'anunci d'aquest dilluns: "Cortina de fum per convertir botxins en víctimes? Desviar l’atenció cap a l’estranger? O bé el propi CNI espiant 'per la unitat d’Espanya'?", es pregunta el diputat. En qualsevol cas, diu a la piulada, "cal una comissió d'investigació urgent per esclarir tots els fets.

Fora de l'independentisme, el president del grup parlamentari d'Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha qualificat com "l'escàndol d'espionatge més gran" en la història d'Espanya el realitzat amb el sistema Pegasus, després que el Govern estatal hagi assegurat que també va afectar Pedro Sánchez i Margarita Robles.



"Que augmenti la llista d'espiats", després de conèixer-se fa unes setmanes el suposat cas d'espionatge a líders independentistes, "només confirma que estem davant del més gran escàndol d'espionatge de la nostra història", ha manifestat a Twitter i ha afegit que la postura del seu grup "segueix sent investigar i depurar responsabilitats". Dins el mateix espai polític, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha atribuit l'espionatge a "un estat profund que s'ha emancipat de la llei i ha entrat en guerra bruta contra la democràcia"