L'Audiència Nacional ha anul·lat l'arxivament de la causa que investigava la relació dels presidents de Repsol i Caixabank, Antoni Brufau i Isidro Fainé, respectivament, i de les dues empreses com a persones jurídiques, amb altres vinculades a l'excomissari José Manuel Villarejo per, presumptament, espiar el llavors cap de Sacyr, Luis del Rivero.



La secció tercera de la sala Penal ha estimat els recursos que van presentar la Fiscalia Anticorrupció, l'expresident de Sacyr Luis del Rivero i Unidas Podemos contra la interlocutòria del jutge García Castellón de 29 de juliol de 2021, en què va acordar l'arxivament provisional. La Sala assegura que la investigació practicada fins ara revela l'existència d'indicis de conductes delictives qualificables com a suborn i descobriment i revelació de secrets.



La sala obliga a continuar analitzant si Brufau i Fainé van participar en l'encàrrec a Cenyt, empresa vinculada a Villarejo, per investigar l'intent de presa de control sobre la petroliera per Sacyr i Pemex. En concret, Cenyt hauria complert l'encàrrec "a canvi d'un preu que va ser abonat per les empreses comitents" i "que van incloure l'accés a dades sobre el trànsit de trucades telefòniques i altres comunicacions".



Tot això en el marc de la peça separada 21 de la macrocausa Tàndem, en què el magistrat investiga la contractació el 2011 per part de les dues mercantils a Cenyt amb el presumpte objectiu que espiés Del Rivero per impedir que es fes amb el control de Repsol -de la qual CaixaBank és un dels principals accionistes-- a través de la seva aliança amb l'empresa mexicana Pemex.