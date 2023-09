El català recupera visibilitat als resultats de cerca de Google

Fa un parell de mesos, un informe de l'Aliança per a la Presència Digital del Català denunciava que dues de cada tres pàgines en català havien perdut visites. Google havia reduït la visibilitat de gairebé el 67% de webs en català respecte del contingut equivalent en castellà. És a dir, el cercador afavoria la versió castellana dels resultats per damunt de la catalana, tot i tenir el navegador configurat en català.

Aquesta discriminació va despertar la indignació de desenes d'usuaris que van demanar una solució a Google perquè el català recuperés presència a la xarxa. Com a resposta, una desena d'entitats de la societat civil a favor de la llengua es van unir sota el paraigües de l'Aliança per a la Presència Digital del Català - impulsada pel Govern- per trobar l'origen del problema i notificar-lo a la companyia.

Aquesta pressió ja ha donat els seus resultats. Google ha actualitzat el seu algoritme i s'ha duplicat amb escreix la presència de la llengua catalana en els primers resultats. Fa un mes eren només el 24% mentre actualment són el 57%, ha explicat l'Aliança a través d'un comunicat. De fet, ho ha anunciat el mateix Google a través d'un tuit.

"Durant els darrers mesos hem fet una sèrie de canvis per ajustar millor els resultats a l'idioma en què algú cerca", explica Google, que agraeix la feina dels "usuaris catalanoparlants i l'Aliança". "Els canvis haurien de permetre una millor coincidència dels resultats amb la llengua en què algú fa una cerca, alhora que permet de continuar tenint la flexibilitat que necessiten els cercadors multilingües per a accedir a resultats en uns quants idiomes", assenyala.

"Tot i que la tendència és positiva, encara és aviat per comprovar com afecta la millora al trànsit de les webs en català"

En el comunicat, Albert Cuesta, coordinador de l'Aliança, valora "l'esforç que l'empresa ha fet per tornar a respectar les preferències lingüístiques dels usuaris precisament en un moment en què la irrupció dels xatbots d'IA complica molt el comportament dels cercadors web tradicionals". També reconeix que "tot i que la tendència és clarament positiva, encara és aviat per comprovar com afecta la millora al trànsit de les webs en català".

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha afirmat que una de les prioritats d'aquest Govern és fer que el català tingui més força i presència arreu, també a Internet, "i això passa perquè els resultats de les cerques que es fan no el discriminin", ha dit en un tuit.



Per la seva banda, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, ha insistit que amb les xifres a la mà, "fins i tot si no són tan positives com desitjaríem", treballen per "aconseguir millorar l'estat del català en tots els àmbits i amb tots els agents possibles".

Genís Roca, president de la Fundació.cat, ha volgut posar en valor "com d'eficient és l'ecosistema digital d'entitats civils de parla catalana, que ha demostrat ser capaç d'actuar de manera coordinada per a resoldre un problema concret extremadament complex. Han estat mesos de treball rigorós, discret i generós".

Configurar el navegador en català

Perquè el català sigui la primera opció a l'hora de fer una cerca,però, cal que l'usuari es configuri els dispositius en català i triï l'opció de cerca en català, i explicitar així la seva preferència lingüística.