Google Maps ja parla català

A partir d'aquest dijous, totes les indicacions de navegació per veu a Google Maps ja estan disponibles en català, tant per als sistemes operatius Android com iOS. Així doncs, ja es poden sentir les alertes de trànsit, on girar o si hi ha una ruta millor en llengua catalana. Fins ara, l'oferta lingüística es limitava a text.

A més, la nova actualització ofereix als usuaris la possibilitat de rebre indicacions de veu més detallades i de nous tipus d'avisos verbals per als desplaçaments a peu. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha afirmat que l'activació del servei és un "gran pas endavant en la projecció del català com a llengua de present i de futur a l'era digital".

Per la seva banda, la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost, ha afirmat que "una de les nostres prioritats és la d'aconseguir que grans empreses incloguin cada vegada en més productes i serveis el català". "Esperem ben aviat poder donar més bones notícies relacionades amb el català i la tecnologia", ha assenyalat.



Com configurar-ho?

Per poder configurar el nevegador al català, els usuaris hauran d'actualitzar l'aplicació a la versió més recent i especificar que la veu de les indicacions estigui en català a l'apartat de configuració, segons detalla l'empresa en un comunicat. Actualment, Google Maps disposa de més de mil milions d'usuaris actius mensuals.

Google Maps s'afegeix a la llista d'aplicacions -Twitter, Facebook, Signal, Telegram, Whatsapp i YouTube, entre d'altres- que incorporen el català a les seves plataformes. L'última en fer-ho va ser TikTok, que permet incloure la llengua catalana en els subtítols dels anuncis d'empreses i institucions emesos en aquesta llengua.

El navegador Google discrimina el català

Malgrat els esforços de la tecnològica per normalitzar el català en les seves aplicacions, la plataforma Aliança per a la Presència Digital del Català va denunciar fa unes setmanes que Google discrimina la cerca d'informació en català, prioritzant i posicionant en els primers llocs les entrades en castellà.

Un estudi impulsat per la plataforma va concloure que Google ha fet perdre visites a dues de cada tres webs en català. O el que seria el mateix, la visibilitat de l'opció en català s'ha vist reduïda respecte al contingut equivalent en castellà en un 66,5% de les pàgines web analitzades.