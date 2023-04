El català arriba a TikTok: l'afegirà com a opció lingüística de l'aplicació

TikTok s'afegeix a la llista de xarxes socials -Twitter, Facebook, Signal, Telegram, Whatsapp i YouTube, entre d'altres- que incorporen el català a les seves plataformes. Segons el Departament de Cultura, l'aplicació de vídeos curts està treballant per normalitzar la llengua a la xarxa social més popular entre els més joves. De moment, ja permet incloure la llengua catalana en els subtítols dels anuncis d'empreses i institucions emesos en aquesta llengua. També ha destacat que pròximament l'estendrà a altres continguts.

Fins ara, la plataforma requeria subtitular en castellà aquestes peces publicitàries. Ara, la xarxa social també prepara i "està avançant a bon ritme" la incorporació del català com a opció lingüística en la interfície de l'aplicació, i en el menú per a subtitulacions de contingut orgànic.

El secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila ha subratllat aquest dimarts en un comunicat la importància del canvi: "El pas que ha fet TikTok és fonamental, perquè és una de les plataformes de contingut líders i perquè a més és una referència entre una àmplia varietat d'audiències". Per ell, "el més normal és que les persones que tenen els mòbils i els ordinadors configurats en català, és a dir, que han optat pel català en el seu ecosistema digital, també ho trobin a les interfícies de les plataformes".

Vila considera que incorporar els subtítols en català a la publicitat és una oportunitat tant per a les empreses, que es podran acostar més al públic objectiu, com per als consumidors, "que veuen la seva llengua normalitzada en un nou espai".

El català a les xarxes

El Departament de Cultura ha estat treballant amb TikTok per facilitar-li "criteris d'ús, arguments legals i de mercat", i per "contextualitzar" la petició de situar-hi el català "com a llengua mitjana que aspira a tenir una presència normalitzada en tots els àmbits".

Incorporar el català a les xarxes socials és un dels principals objectius del departament per normalitzar la llengua, sobretot entre els més joves. Amb aquesta incorporació, TikTok se suma a la llista d'aplicacions que inclouen el català, com Twitter, Facebook, Signal, Telegram, Whatsapp, YouTube, Badoo, i la majoria de serveis oferts per Google, "responent a la demanda que moltes empreses i particulars havien formulat".