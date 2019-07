El Tribunal Constitucional ha avalat la tramitació urgent i per lectura única de la llei que el Parlament va aprovar per permetre la investidura a distància de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, una norma que el propi tribunal va anul·lar el mes d'abril passat en considerar-la inconstitucional.



La sentència desestima així el recurs que el grup del PSC-Units per Avançar al Parlament va presentar contra la decisió de la Mesa d'admetre a tràmit la tramitació de la reforma de la llei de Presidència, que va impulsar JxCat per poder investir Puigdemont, exiliat a Bèlgica.



Josep Costa, vicepresident primer del Parlament de Catalunya, ha denunciat a xarxes socials que el Tribunal Constitucional no va difondre la sentència ni la va penjar al seu web, com fa habitualment amb la resta de resolucions que tenen a veure amb el procés sobiranista català.



Resulta que el dia 15 de juliol el Tribunal Constitucional va resoldre que la tramitació per urgència i lectura única de la reforma de la Llei de Presidència sobre la investidura va ser correcta.

Però ni se'n va fer cap nota de premsa ni trobareu la sentència al web del TC...

La decisió, no obstant això, no tindrà efectes pràctics sobre la citada llei, atès que el propi Tribunal Constitucional la va suspendre, al maig del 2018, per impedir la investidura de Puigdemont i la va anul·lar un any després, arran d'un recurs presentat pel Govern.



El PSC argumentava en el seu recurs al TC que la Mesa, en permetre la tramitació urgent de la llei i desestimar la reconsideració plantejada pel grup socialista, havia vulnerat el seu dret de participació política i i havia deixat de complir preceptes del propi reglament de la cambra catalana i de l'Estatut d'Autonomia.

Però el Tribunal assenyala que l'Estatut d'Autonomia "reconeix expressament l'autonomia parlamentària", tant en els àmbits organitzatius, financers i administratius com pel que fa a l'aprovació del seu reglament i el seu pressupost.

Josep Costa recorda per aquest motiu "les crítiques de l'oposició i el dictamen del Consell de Garanties, que deien que aquesta reforma no es podia fer per lectura única o que s'havia de fer via reforma del Reglament". "Dels que ens varen posar una querella per desobediència no cal dir-ne res", afegeix el vicepresident.



La sentència descarta a més que la Mesa del Parlament estigués incomplint l'acte de gener de 2018 en el qual el Constitucional prohibia un debat de votació i investidura, mesos abans que els grups independentistes de la cambra optessin per reformar la llei de Presidència.



Segons raona el TC, la decisió de la Mesa que va impugnar el PSC "es referia a una iniciativa legislativa de modificació de la llei de Presidència i el Govern de la Generalitat, no a una proposta d'investidura en els termes prohibits pel Tribunal Constitucional".