Catalunya empitjora en comprensió lectora i se situa a la cua de l'Estat

El nivell de comprensió lectora dels estudiants catalans de 4t de primària empitjora i Catalunya se situa a la cua de l'Estat, només per davant de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Així ho mostren les dades publicades aquest dilluns per l'estudi Estudi Internacional de Progrés de Comprensió Lectora 2021 (PIRLS), que li atorga una puntuació de 507, 15 punts menys respecte al 2016 -quan es va elaborar el darrer l'estudi- i 14 punts per sota de la mitjana espanyola (521). La mitjana europea es troba en 528 punts.

Amb aquestes xifres, el nivell de comprensió lectora dels alumnes catalans que fan 4t de primària és un dels més baixos de tot l'Estat, juntament amb les Illes Canàries (510), Ceuta (498) i Melilla (499), que es troben en una franja "intermitja". En quant a la resta de comunitats, Astúries (550), Madrid (539) i Castella i Lleó (538) encapçalen els millors resultats, fregant el que es considera segons els paràmetres de l'estudi una comprensió "alta".

Les dades de l'informe PIRLS mostren que a Espanya, el 12,7% de la variabilitat en els resultats dels estudiants en comprensió lectora es pot atribuir a l'estatus social, econòmic i cultural, un percentatge més baix que no pas aquell que es localitza entre la resta de països.

Baixada generalitzada degut a la Covid-19

L'Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora (PIRLS) avalua la comprensió lectora de l'alumnat en el seu quart curs de primària i es considera un important punt de transició en el desenvolupament dels infants, que en aquell moment de la seva educació ja han après a llegir, i quan ho fan és per aprendre.

En termes generals, i comparant la situació espanyola amb la de la resta de països europeus que consten a l'estudi, es denota una "baixada generalitzada" del rendiment de l'alumnat pel que fa a la comprensió lectora. Segons l'estudi, aquesta baixada podria ser "conseqüència" de l'impacte de la pandèmia de la Covid-19, que va "impactar" en el funcionament dels centres escolars i l'aprenentatge dels infants.

En aquest sentit, les xifres mostren una baixada de la puntuació mitjana a Espanya, però també de la mitjana europea, que "trenca amb el comportament ascendent" que s'havia registrat en les darreres edicions de 2011 i 2016.