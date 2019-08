Una Catalunya "inquieta" i un Valle de los Caídos turístic: així ens veu la guia de la CIA

Sopen tard, tenen un embolic en una de les seves "regions" i han arribat fins aquí gràcies a una “pacífica” transició. Aquestes són algunes de les descripcions que realitza la CIA sobre Espanya en l'edició actualitzada del World Factbook, la guia de dades sobre diferents països. Tampoc falten els esments a la llarga crisi econòmica o a les “polèmiques” reformes que va impulsar el Govern de Mariano Rajoy.



En el capítol dedicat a Espanya es poden escoltar els 35 segons d'himne nacional, a més de conèixer al detall els percentatges de persones que parlen les diferents llengües que conviuen en l'Estat. També s'inclou un llistat de partits polítics a Espanya (aquells que gaudeixen de representació en el Congrés avui dia). En aquest apartat hi ha una dada cridanera: es descriu Compromís, la formació valenciana que lidera Joan Baldoví, com a “coalició comunista".

Primer, el primer. El capítol sobre Espanya del World Factbook (actualitzat, segons consta en la web de la CIA, el passat 31 de juliol) arrenca amb una al·lusió al “poderós imperi mundial d'Espanya dels segles XVI i XVII”, encara que seguidament explica, de manera sintètica, la seva pèrdua d'influència i domini. “Espanya va romandre neutral en la Primera i Segona Guerra Mundial, però va sofrir una devastadora guerra civil (1936-39)”, indica.

Apartat del 'World Factbook' de la CIA dedicat a Espanya.

En tal sentit, la CIA destaca que “una transició pacífica a la democràcia després de la mort del dictador Francisco Franco el 1975”, unida a la “ràpida modernització econòmica” va atorgar a aquest país “una economia dinàmica i de ràpid creixement”, al mateix temps que es va convertir en “una defensora mundial de la llibertat i els drets humans”. “Més recentment, Espanya va sortir d'una recessió econòmica severa que va començar a mitjans de 2008, registrant quatre anys consecutius de creixement del PIB per sobre de la mitjana de la UE”, sosté.



L'informe es refereix també a la situació produïda a Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. “El país s'ha enfrontat a una major agitació interna en els últims anys a causa del moviment d'independència en la inquieta regió de Catalunya”, sosté.



Així mateix, la central d'intel·ligència estatunidenca manté ETA com a única organització terrorista del país. Després de destacar que el seu objectiu és “establir una pàtria basca independent al nord d'Espanya i el sud-oest de França, basada en principis marxistes”, fa esment al seu desarmament el 2017.

El "memorial" del Valle de los Caídos

El World Factbook inclou a més un catàleg fotogràfic de llocs emblemàtics d'Espanya. Cada imatge està acompanyada per una breu descripció. Segons ha pogut comprovar Público, entre aquestes 61 fotos (que ensenyen llocs com la Sagrada Família, l'aqüeducte de Segòvia, la mesquita de Còrdova o la Plaça de Toros de Madrid) hi ha una del Valle de los Caídos. En el text que acompanya a la imatge (en la qual pot apreciar-se en primer pla la creu de 150 metres d'altura) es descriu aquest lloc com “un memorial als morts de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939)” que està situat en el municipi de Sant Lorenzo de l'Escorial.



Al costat d'aquestes dades hi ha un arxiu en format PDF dedicat a aquelles persones dels EUA que tinguin previst viatjar a Espanya. En el punt sobre les “pràctiques culturals” del país, s'indica que “el sopar se serveix més tard a Espanya que en molts altres països”. De fet, apunta que és habitual sopar “al voltant de les 9 p.m”. Recorda a més que no es requereix visa “sempre que no s'estigui al país més de 89 dies”.