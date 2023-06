Catalunya tindrà el primer memorial LGTBI+ de l'Estat, amb el qual reivindicarà la lluita de dècades dels diferents col·lectius que el conformen i els avenços aconseguits. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el marc del Dia de l'Orgull LGTBI+, i ha destacat la necessitat de preservar la memòria davant l'auge de l'extrema dreta.

Aragonès: "S'ha de tenir present que els drets no venen del no-res, es lluiten i es mantenen"

Minuts després del desplegament de la bandera LGTBI+ a la balconada del Palau de la Generalitat, Aragonès ha ofert un parlament al Pati dels Tarongers juntament amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, vestida amb els colors de la bandera trans.

La consellera d'Igualtat, Tània Verge. — Generalitat

Ha sigut llavors quan el president ha fet l'anunci de l'impuls d'aquest nou espai que s'emmarcarà dins "del conjunt de memòria històrica i democràtica del país" i que vol seguir els passos dels memorials que ja existeixen a Berlín, Amsterdam, Nova York i Sant Francisco.



Aquest espai de la Generalitat vol esdevenir referent de la memòria LGTBI al sud d'Europa. "S'ha de tenir present que els drets no venen del no-res, es lluiten i es mantenen", ha afirmat el president.



Tant Aragonès com Verge han alertat de les conseqüències de l'auge de l'extrema dreta i l'entrada a les institucions de partits com Vox. "Malauradament vivim temps d'una onada reaccionària contra drets i llibertats al nostre entorn. Catalunya no és millor que altres territoris on hi està havent aquest retrocés, i per això seguim endavant honorant la memòria", ha destacat Aragonès.



El president ha fet referència a aspectes en què Catalunya ha estat "pionera" en l'impuls de drets LGTBI, com facilitar que persones del mateix sexe es poguessin inscriure al registre de parelles de fet -abans que s'aprovés el matrimoni igualitari- i la llei contra la LGTBIfòbia.



Front comú contra l'onada reaccionària

L'impuls d'aquest memorial LGTBI donarà resposta al dret a la memòria però també a la justícia i a la reparació, segons Verge, que l'ha qualificat de "més necessari que mai" davant aquesta nova etapa política.



"És memòria democràtica recordar les primeres manifestacions LGTBI de l'Estat, durant el franquisme, que van tenir lloc a Barcelona protagonitzades per les dones trans", ha assenyalat.



El memorial també promourà la recerca acadèmica

L'espai no només preservarà la memòria sinó que també té com a objectius compartir-la i difondre-la, així com promoure la recerca acadèmica. "Farem un front comú contra l'onada reaccionària", ha dit Verge. "No passaran", ha reblat Aragonès.



El memorial està impulsat pel Departament d'Igualtat, però compta amb la col·laboració de Justícia a través del Memorial Democràtic i de Cultura amb l'Arxiu Nacional de Catalunya.