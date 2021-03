Centenars de persones protesten contra l'empresonament de Hasél i reclamen la llibertat dels detinguts

Centenars de persones tornen a sortir al carrer reclamar l'alliberament del raper Pablo Hasél aquest dissabte a Catalunya. A Barcelona, unes 800 persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a Barcelona per protestar contra l'empresonament de Hasél i altres reivindicacions socials, entre les quals destaquen la protesta per la Llei Mordassa, la reforma laboral, la monarquia, els desnonaments, la llei d'estrangeria, el feixisme i la precarietat. A Girona, els manifestants han reclamat la dimissió del conseller d'Interior i una "depuració completa" del cos dels Mossos d'Esquadra.



La trobada a la capital catalana ha començat en ambient pacífic amb unes 500 persones a la plaça Tetuan, amb un micròfon obert enmig de la plaça, on joves han rapejat i algunes persones han expressat les seves opinions, i s'ha unit un altre grup de manifestants que han arribat amb la pancarta "Llibertat preses per lluitar".



Després, el nombre de participants ha augmentat fins als 800 participants a última hora de la tarda, i s'han dirigit cap Arc de Triomf, al centre de la ciutat. Els primers incidents han estat sobre les 19:45h, amb alguns llançaments d'objectes contra els Mossos d'Esquadra. Després de moments de tensió policlal s'han dirigit cap a la Plaça Urquinaona.



A Girona, una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte al vespre davant del Mercat del Lleó per exigir la llibertat dels detinguts de les últimes mobilitzacions i de Pablo Hásel. Una de les portaveus dels organitzadors de la concentració ha recordat que hi ha "set persones segrestades per l'Estat espanyol" de les comarques gironines. En el manifest, han reclamat la dissolució de la BRIMO i l'ARRO i una "depuració completa" del cos dels Mossos d'Esquadra, així com també la dimissió del conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper. Finalment, els organitzadors han avisat que no cessaran les mobilitzacions i emplacen a la ciutadania a participar en les properes crides a través de les xarxes socials.

A Tarrgona, una trentena de persones han protestat aquesta dissabte a per demanar la llibertat de Pablo Hasel i Cristian Mestre, el reusenc en presó preventiva a Granada acusat de desordres públics, danys i atemptat contra agents de l'autoritat. Els manifestants, majoritàriament joves, han tallat una part de la Imperial Tàrraco durant una hora i mitja. S'han assegut a terra i han jugat a jocs de taula, com cartes o escacs. També hi ha hagut qui ha aprofitat per llegir un llibre.

Al començament de la concentració, han cridat consignes a favor de l'alliberament del raper lleidatà i el jove reusenc. La Imperial Tàrraco no s'ha tallat totalment al trànsit, ja que els vehicles han pogut circular per la meitat d'aquesta via.A l'altra banda de la plaça, agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han custodiat a la subdelegació del govern espanyol.