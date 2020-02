La CGT es persona com a acusació popular en la causa contra Iqoxe

El sindicat CGT, a través de la seva federació del Baix Camp-Priorat, s’ha personat com a acusació popular en la causa judicial que investiga l’accident a l’empresa Iqoxe, ubicada a la Canonja, al polígon petroquímic de Tarragona. Els fets van passar el passat 14 de gener, arran de l’explosió d’un reactor d’òxit d’etilè de la companyia, que va generar un enorme incendi. El balanç de l’incident va ser tràgic, ja que va provocar la mort de tres persones: dos treballadors de l’empresa i un veí de la Canonja. Segons un comunicat del sindicat llibertari, al que ha tingut accés Públic, tot plegat va mostrar "les greus deficiències existents pel que fa a la seguretat en cas que es produeixin accidents greus, tant per als treballadors i treballadores de les empreses del polígon, com pels veïns i veïnes de la zona".



L’explosió i les seves conseqüències van generar en un primer moment una important mobilització social, amb més de 3.000 persones manifestant-se dos dies després a Tarragona per demanar seguretat i fi a l’opacitat de la petroquímica. A més a més, la setmana vinent hi ha convocada una històrica vaga del sector a Tarragona. La CGT exposa que ha decidit personar-se en la causa -a través del Col·lectiu Ronda- "per responsabilitat i en defensa dels interessos generals de tot el personal que treballa a les empreses del polígon petroquímic i el conjunt de la població del Camp de Tarragona".



L’organització denuncia la "connivència de l’administració amb la química", que considera que "s’ha traduït amb una permanent opacitat respecte tot allò que succeeix a les empreses del complex químic". En aquest sentit, recorda que la Generalitat va "restar importància a la gravetat del perill que pogués comportar l’expulsió ambiental de substàncies potencialment nocives per a la salut", a més de la negativa d’activar "en tota la seva extensió" les mesures contemplades en el PLASEQCAT, el pla d’emergències del sector químic. Alhora, denuncia la precarització de les condicions de feina, que pot exposar els treballadors a "situacions de perillositat que podrien ser derivades de males pràctiques".

L’actuació com a acusació pretén identificar i atribuir les "possibles responsabilitats derivades de negligències, deficiències en el manteniment de les instal·lacions o disfuncions del sistemes de prevenció i seguretat de la planta" que van poder originar l’incident. Finalment, la CGT recorda que Iqoxe acumula un "llarg historial d’incompliments de la normativa en matèria de prevenció i seguretat laboral". De fet, els darrers anys Inspecció de Treball li ha imposat quatre sancions per aquesta raó.



Fa un parell de setmanes, el Departament de Treball de la Generalitat també va anunciar que es personaria com a acusació popular en la causa contra l’empresa química per comprovar si “s’havien vulnerat els drets dels treballadors”.