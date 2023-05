La CHE declara l'excepcionalitat a la unitat del Baix Ebre i podria reduir encara més la concessió dels canals del Delta

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha decretat la situació excepcional per sequera extraordinària per a la unitat del Baix Ebre, que comprèn des de Mequinensa al Delta de l'Ebre. La declaració d'aquest planteja una reducció de les concessions de reg, que ja estan al 50%. S'haurà de concretar en la pròxima comissió de desembassament.

Amb aquest context, el Govern insisteix que cal garantir els cabals ecològics dels canals en els 20 m3/s, per arribar als camps d'arròs i per al seu ús ambiental a les badies i llacunes. El Departament d'Acció Climàtica ha constituït aquesta setmana les dues taules de seguiment, una per hemidelta, del Pla integral de gestió de l'aigua dolça del delta de l'Ebre (PIGADE) - inclòs en l'Estratègia Delta -.

La situació és "d'escassedat", segons l'informe de seguiment d'abril de la CHE, amb el qual "es constata", segons l'organisme governamental, que "l'evidència d'una situació crítica por falta de recurs d'aigua". En el cas de la unitat del Baix Ebre, el sistema d'embassaments de Mequinensa i Riba-roja es troba al 58% de capacitat amb 1.008 hm3. Aquest "baix volum" no s'havia registrat en tota la sèrie històrica des de la construcció dels dos pantans un mes d'abril. La situació s'agreuja perquè, a més a més, les aportacions "estan sent molt reduïdes".

Pèrdues milionàries

La CHE es planteja fins i tot reduir les concessions del rec que ja estan a la meitat i estima que les pèrdues del cultiu de l'arròs al de Delta de l'Ebre tindran un cost de 70 milions d'euros. Pel que fa a la producció de mol·luscs de les badies del Delta també es preveu una reducció del 30% perquè no hi arribarà prou aigua dolça.