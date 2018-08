"No m'ho explico". El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, no s'explica com dins la Policia hi hagi hagut comportaments tan "abominables" i "deslleials amb l'Estat de Dret" com el de l'ex-comissari José Manuel Villarejo, amb una llarga trajectòria en el cos policial i un dels principals actors de la trama de "clavegueres" de l'Estat denunciada per aquest diari. Una trama i unes activitats de l'ex-comissari sobre les quals Público informa des de fa més tres anys.



Grande-Marlaska, en una entrevista concedida a l'agència Efe, es pronuncia en aquests termes en ser preguntat sobre quina explicació dóna al fet que Villarejo -a la presó des de novembre i investigat per delictes com a suborn, blanqueig, organització criminal o extorsió, entre uns altres- hagi tingut tanta rellevància durant tant temps en la Policia.

"No m'ho explico", contesta el ministre després de reconèixer que, encara que l'assumpte està sota investigació judicial, hi ha un "element incriminatori important" contra l'ex-comissari, sobre el qual, assegura, s'investigarà tot "fins al final".



Preguntat per la neteja de les denominades "clavegueres d'Interior" o "policia política" que suposadament va encarregar el seu antecessor, Juan Ignacio Zoido, el nou responsable d'Interior subratlla que el 99 % dels membres dels cossos i forces de seguretat de l'Estat són "absolutament professionals", formats i preparats.

I realitzen el seu treball "de manera correcta, conforme a la llei" per garantir la seguretat dels ciutadans, afirma.



Per això, recalca que no es pot "desacreditar" a tota una institució com la Policia Nacional per conductes "tan abominables, tan deslleials amb l'Estat de Dret" com les que s'han mantingut.



El ministre assegura a més que tot el relacionat amb Villarejo "s'investigarà fins el final", com "sempre es fa", i lamenta que se sospiti constantment que no s'actuarà contra determinades persones, quan els fets mostren el contrari.

I posa com exemple el cas Noós, pel qual ha acabat a la presó el marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín; es va assegurar que no es prendria declaració a determinades persones i se'ls va prendre; després no se'ls anava a jutjar i se'ls va jutjar; tampoc se'ls anava a condemnar i se'ls va condemnar; i finalment, no anaven a entrar a la presó i van entrar.

Ombres sobre un jutge conservador

"Sempre estem en el mateix, generem confiança", reclama Grande-Marlaska, un jutge conservador, ben relacionat amb sectors de la Guardia Civil, que va ser triat com a ministre del Govern de Pedro Sánchez per a sorpresa del PP i de gran part de responsables i analistes polítics.

Com a jutge, l'any 2007, va obrir judici oral per injúries a la Corona contra diversos artistes gràfics. I va absoldre tots els policies implicats en el Cas Emperador (la suposada màfia xinesa de Gao Ping), amics dels ex-comissaris José Manuel Villarejo i Carlos Salamanca, detinguts en l'Operació Tàndem que va posar fi a les activitats del primer en les clavegueres d'Interior.



Molts recorden també Grande-Marlaska també la seva duresa en la persecució dels sospitosos de terrorisme, fins el punt que l'Audiència Nacional va absoldre 40 joves acusats de pertànyer a Segi en anul·lar les seves confessions. La sentència considera que el jutge central d'instrucció no va prendre mesures per evitar que fossin torturats.

Ara, com a titular d'Interior, es manifesta a favor de la vigilància i control sobre tot, però insisteix que no pot oblidar-se que a Espanya han entrat ministres a la presó i s'han descobert trames relacionades amb el poder.