El Clínic estrena una 'app' per fer seguiment telemàtic i continu dels viatgers que van a països amb malalties tropicals

L'Hospital Clínic de Barcelona estrenarà en poques setmanes una aplicació per fer un seguiment continuat i a distància dels viatgers internacionals que van a països amb malalties tropicals. Amb l'aplicació el pacient podrà consultar petites incidències de salut que tingui com diarrees, mals de cap o lesions cutànies, i un sanitari li podrà recomanar un tractament.

La nova aplicació entra en funcionament coincidint amb el nou espai del Servei d'Atenció al Viatger Internacional (SAVI) i el Centre de Vacunació d'Adults, que compartiran dependències. Els dos serveis ja han recuperat l'activitat prèvia a la pandèmia, amb més de 21.000 viatgers anuals atesos i més de 20.000 vacunes injectades.

L'aplicació Famba es podrà descarregar quan el viatger visiti el centre abans de partir i s'introduiran les seves dades mèdiques i els riscos que pot tenir al lloc on vagi. Durant el viatge l'aplicació li farà preguntes sobre el seu estat de salut periòdicament. Si no té cap problema, no anirà més enllà. Si pateix alguna incidència mèdica no greu, el qüestionari concretarà una mica més la simptomatologia, i el pacient fins i tot podrà enviar fotos o resultats de proves mèdiques. Un sanitari, des de Barcelona, el podrà assessorar sobre els passos a seguir. Quan torni del viatge també podrà ser atès al centre.

Entre un 30 i un 50% dels viatgers tenen algun símptoma durant el viatge

Entre un 30 i un 50% dels viatgers tenen algun símptoma durant el viatge. Un 10% necessitaran atenció mèdica especialitzada a la tornada. El 40% tenen dengue o malària. El Centre de vacunació d'adults es va crear el 1992 i ja incloïa la vacunació dels viatgers internacionals. El 2011 es va crear el SAVI, que va assumir aquests últims pacients. El 2022 el centre va realitzar més de 16.000 visites i va posar prop de 20.000 vacunes. El 2021 va posar més de 76.000 dosis de la vacuna contra la Covid, xifra que va baixar a les 14.000 dosis durant el 2022. Es van atendre 9.500 pacients i 7.000 professionals.