El Clínic troba un cas "excepcional" de curació del VIH en una dona que fa 15 anys que no pren medicació

L'Hospital Clínic-IDIBAPS ha presentat un cas "excepcional" de curació funcional del virus del VIH en una dona que fa 15 anys que no pren medicació. Es tracta d'una pacient que després de la supressió del tractament antiretroviral té un control absolut de la replicació del VIH mantingut durant més de 15 anys, amb càrrega viral indetectable.

S'han trobat nivells molt alts de dos tipus de limfòcits vinculats a la inhibició del virus

Els resultats d'aquest estudi s'han presentat aquest dimecres en la Conferència Mundial AIDS. Fins ara, el tractament antiretroviral s'ha mostrat efectiu per suprimir la replicació viral però el VIH persisteix als reservoris i es recupera després de suspendre la teràpia. Aquest és un cas diferent on s'han trobat nivells molt alts de dos tipus de limfòcits fortament vinculats a la inhibició del virus.



Hi ha poques persones, com els controladors postractament, que mantenen càrregues virals indetectables sense prendre medicació. Hi ha altres casos de curació relacionats amb el transplantament de medul·la òssia o en pacients excepcionals que tenen virus defectuosos o factors genètics associats amb una potent resposta immune al VIH d'un tipus de limfòcit, les cèl·lules T CD8+, anomenats controladors d'elit.

Un cas diferent

Aquest però no és el cas de la pacient estudiada pel Clínic, anomenada "la pacient de Barcelona". Aquesta va ser diagnosticada a l'estadi d'infecció aguda pel VIH i va ser inclosa en un assaig clínic amb tractament antiretroviral durant nou mesos i diverses intervencions immunomoduladores amb ciclosporina A, un immunosupressor.



La investigadora del grup Sida i Infecció per VIH de l'IDIBAPS Núria Climent ha destacat que aquesta dona no tenia els factors genètics clàssics relacionats amb el control del VIH, per tant, no era una controladora d'elit de la malaltia. A més, va presentar una primoinfecció greu, que va requerir la seva hospitalització. Això tampoc és habitual en els controladors postractaments. Climent ha conclòs per tant que estaven davant d'un cas diferent.

A més, s'ha comprovat que la pacient no està infectada per virus defectius, és a dir, que té virus viable per ser replicat en laboratori. Tot i això, al llarg dels anys s'ha trobat una caiguda pronunciada i progressiva del nombre de virus al reservori, cosa que suggereix un control per part de la resposta immune. En aquest sentit, Climent ha indicat que s'obren dues vies. D'una banda, estudiar la genètica de la dona per saber quins mecanismes hi han actuat perquè es desenvolupessin les cèl·lules implicades en el control. De l'altra, esbrinar si el tractament amb l'immunosupressor hi te alguna cosa a veure.