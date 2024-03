Colau defensa el municipalisme i les aliances feministes globals com "antídots" contra l'extrema dreta

En un món cada vegada més permissiu amb l'extrema dreta, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau defensa el municipalisme i les xarxes internacionals feministes com a eines per fer-li front. Ho va dir aquest dimecres en el marc del 8-M, durant la jornada Antídot feminista. Contra l'onada reaccionària, ampliem aliances, organitzada per Barcelona en Comú, presentada per la diputada d'ECP al Parlament de Catalunya, Jess González, i moderada per l'advocada i activista feminista Lucía Morale, actualment assessora al Ministeri de Cultura.

Prop de dues-centes persones es van aplegar a la seu dels comuns per escoltar les intervencions de Colau, però també les de la periodista i escriptora Luciana Peker, exiliada de l'Argentina de Milei, l'experta en justícia sexual i reproductiva Almudena Rodríguez, i la fundadora de l'Associació Intercultural Diàlegs de Dona, Fàtima Ahmed, activista social en favor de la socialització de les dones migrades al barri del Raval, tasca per la qual va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022.

Segons Colau, trobades d'aquesta mena generen espais per reflexionar col·lectivament, contrastant amb una Europa "tancada en sí mateixa, sense capacitat d'escoltar ni d'aprendre". Per a ella, el feminisme proposa "un món millor per a totes", i per això cal "aixecar la mirada" i anar més enllà perquè també és "disputa cultural contra un món vell que volem revolucionar".



En aquesta línia, l'exalcaldessa va defensar que, a banda de denunciar la violència, la discriminació i fer lleis per defensar-nos, també hi ha molta feina per fer des de les "pràctiques quotidianes, des dels barris i el municipalisme". Les lluites (feminista, ecologista, antirracista, etc.) han d'interrelacionar-se i fer un "treball en xarxa".



L'auge de l'extrema dreta

Colau va subratllar que "ens enfrontem a un monstre amb molts caps que vol mantenir el poder i els privilegis", fent referència a una extrema dreta que no para de créixer i que s'ha organitzat internacionalment i sap compartir recursos. Per fer-li front, cal que el feminisme comparteixi "estratègies múltiples": "Ens volen convertir en feministes enrabiades i atemorides, però nosaltres hem de donar llibertat a la nostra creativitat i fer xarxa", va afegir la líder de Barcelona en Comú.



Per la seva banda, Peker va lamentar la pèrdua de llibertats feministes al seu país des de l'arribada de Milei al poder, posant exemples com la prohibició del llenguatge inclusiu o l'eliminació del Ministeri de les Dones. En aquesta tesitura, la periodista va demanar "solidaritat" i "sororitat" de la resta de dones del món, i va carregar contra el Govern espanyol pel seu silenci "vergonyós".

A la jornada també hi va intervenir Fàtima Ahmed, qui va assegurar que als barris hi ha una "gran base social que teixeix contranarratives des d'allò quotidià" davant el discurs d'odi dels extremistas contra la immigració. En última instància, l'experta en drets sexuals i reproductius Almudena Rodríguez, va apuntar que les noves extremes dretes s'han rearmat i utilitzen estratègies globals per "impactar emocionalment les ments i els cossos" de les dones i del col·lectiu LGTBI i assolir el poder.