Collboni s'obre a negociar amb ERC i els comuns per aprovar els pressupostos

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, està "disposat" a parlar amb ERC i els comuns de l'impuls del català, negociar eines per regular els lloguers de temporada i debatre sobre mantenir les bonificacions del transport públic i reduir les terminals de creuers del Port de Barcelona per aprovar els pressupostos. Ho ha dit durant el debat sobre l'estat de la ciutat en un ple extraordinari aquest divendres.

Segons ha dit l'alcalde, la seva voluntat és aprovar un pressupost amb una orientació "progressista" i vol fer-ho "amb els grups d'esquerres". Per això, s'ha dirigit a ERC i als comuns i els ha allargat la mà per negociar-ho els pròxims mesos. Segons ha dit, les converses ja s'han iniciat i sobretot hi ha punts de coincidència amb ERC i BComú, mentre que amb Junts passa en "algunes matèries", menys amb el PP i cap amb Vox.

Durant la seva intervenció, Collboni ha indicat que "queda molta feina per fer" i ha subratllat que la seguretat, la gestió turística i l'habitatge són les seves preocupacions.

Crítiques al "triomfalisme" de Collboni

Abans de la intervenció de Collboni, l'oposició ha carregat contra el govern socialista després que la primera tinenta d'alcaldia Laia Bonet hagi presentat l'informe sobre l'estat de la ciutat. Bonet s'ha referit durant la seva intervenció a diferents temes, com ara la millora de la neteja a la ciutat o la voluntat del govern d'extingir els 10.101 pisos turístics (HUT) que hi ha a Barcelona el 2028.

Jordi Martí, de TriasxBCN, ha assenyalat que els problemes són els mateixos que fa vuit anys, però ara "s'han cronificat" i ha retret als socialistes que no hagin tirat endavant projectes transformadors. "Ni tan sols han aconseguit que ERC entri al govern", ha dit. Martí ha lamentat que les coses "funcionen per inèrcia".

Janet Sanz, de BComú, ha indicat Collboni es consolida com un alcalde "allunyat dels problemes de la gent, dels barris i del dia a dia" i ha criticat als seus exsocis de govern durant el mandat passat que ara visquin "de rendes" fent inauguracions de la feina feta en els darrers vuit anys. Alhora, ha criticat a l'executiu que "l'agenda social" de la ciutat és la "gran oblidada" i ha citat exemples com el de Vilaveïna. A més a més, Sanz també ha acusat el govern d'una deriva "elitista" amb iniciatives com la Fórmula 1 o el tancament del Park Güell per la desfilada de Louis Vuitton.

La republicana Elisenda Alamany ha centrat la seva intervenció en el turisme i el retrocés de l'ús social del català. La regidora ha parlat de "descontrol turístic" i ha assenyalat que cal governar el turisme, traient pit d'iniciatives proposades per ERC com ara l'augment del recàrrec de la taxa turística o el retorn social per al barri de la Barceloneta arran de la Copa Amèrica de Vela.