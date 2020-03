Com anar a la biblioteca, al teatre o als museus sense sortir de casa

"Estàs salvada perquè estàs atrapada a la teva pròpia cultura", va escriure Chuck Palahniuk a Invisible Monsters. Sense oci, sense cultura, el confinament seria molt més trist, i és per això que davant el panorama desolador d’exposicions suspeses, programacions cancel·lades i biblioteques tancades, l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Cultura de la Generalitat han posat fil a l’agulla per obrir virtualment els equipaments públics que gestionen.



L’objectiu de totes les iniciatives exposades a continuació és la de fomentar el consum virtual de cultura i oferir a la ciutadania un ventall, el més ampli possible, de ponències, espectacles, concerts, visites virtuals i préstecs de llibres entre moltes altres coses. Tota l’oferta d’activitats i continguts es pot trobar al portal de l’Agenda Cultural i a les xarxes socials través de les etiquetes #laculturaacasa i #joemquedoacasa.

Entrar a les biblioteques públiques

Aquests dies les biblioteques públiques de Catalunya continuen oferint els seus serveis a través de la xarxa. A la Biblioteca digital #eBiblioCat s’hi poden trobar més de 100.000 documents en format digital: llibres electrònics, audiollibres, música, pel·lícules, documentals, enciclopèdies de referència, etc. A més, s’ha generalitzat l’accés a la biblioteca digital #eBiblioCat a tota la ciutadania gràcies a la implementació d’una solució tecnològica oferta per la Diputació de Barcelona que permetrà que els usuaris que no tenen el carnet de la biblioteca l’obtinguin de manera telemàtica.



Per la seva banda, la Biblioteca de Catalunya ofereix un gran nombre de documents digitalitzats com revistes i diaris, manuscrits i fons personals, llibres impresos, materials gràfics i música. La Institució de les Lletres Catalanes comparteix continguts literaris en diversos formats que permeten la ciutadania compartir versos, seguir fils literaris o informacions d’interès de l’àmbit de les lletres. I des de l’Institut Ramon Llull també es promouen continguts digitals.

Els museus a casa

Els museus de Catalunya ofereixen la possibilitat de descobrir les seves col·leccions mitjançant visites virtuals amb audioguies; accedir a fitxes de les obres que acullen, o l’observació de peces en 3D, entre moltes altres activitats. S’hi pot accedir mitjançant el web Visitmuseum!. El Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) ofereix itineraris virtuals sobre temes molt diversos relacionats amb l’art i les obres que acull; el Museu d’Història de Catalunya (MHC) permet accedir a les seves; el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) permet visitar les seves col·leccions en 3D, i el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) proposa la lectura de blogs relacionats amb el patrimoni industrial català.



D’altra banda, el portal de Fotografia a Catalunya possibilita l’accés a una gran quantitat de patrimoni fotogràfic català. Inclou material documental i artístic i un catàleg de 600 fotògrafs imprescindibles de Catalunya, entre els quals materials de l’Arxiu Nacional de Catalunya.

#MuseumQuizACasa

Diversos museus catalans llancen la iniciativa #MuseumQuizACasa, una edició conjunta especial del concurs Museum Quiz amb l’objectiu de proporcionar una alternativa cultural i de lleure mentre duri el confinament. La nova proposta, impulsada per una quinzena de museus, adopta el nom de #MuseumQuizACasa i inclou una versió per al públic en general i una altra per a famílies amb infants. Les preguntes inclouran temes d’actualitat, frases fetes, cultura popular, arts i curiositats.



La Filmoteca de Catalunya ha recopilat tots els continguts digitals disponibles en aquesta web, en el qual es poden trobar curtmetratges i migmetratges o vídeos sobre les trajectòries de cineastes, antre altres propostes. Els equipaments que habitualment programen espectacles en viu han traslladat la seva activitat, en la mesura del possible, a l’entorn virtual.



El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) posa a disposició de tothom diverses propostes que es basaran en els "Epicentres patrimonials" sobre els quals han girat les programacions artístiques de les últimes temporades. En conseqüència, dona accés a gairebé 60 llibres de textos d'espectacles que s'han estrenat els darrers anys, de forma gratuïta, així com un seguit de materials complementaris (articles, entrevistes, etc.) per enriquir la lectura de cada text teatral. I L’Auditori i el Mercat de les Flors també ofereixen molts continguts musicals i de dansa en diversos formats.