La Comissió d'Estupefaents de l'ONU aprova facilitar l'ús medicinal del cànnabis

Una decisió històrica en el tractament legal del cànnabis al món, encara que també pugui resultar més simbòlica que efectiva. La Comissió d'Estupefaents de l'ONU (CND) ha aprovat aquest dimecres, en el seu 63è període de sessions a Viena, suavitzar la fiscalització internacional de la marihuana, cosa que facilitarà el seu ús medicinal i científic en els països membres. La votació ha estat molt ajustada i han estat fonamentalment els països de la UE, Espanya entre ells, i un bon nombre d'Amèrica, dels quals destaquen els EUA i el Canadà, els que han decidit aquest canvi del marc jurídic mundial sobre les drogues. El món ha necessitat 59 anys per modificar el tractament aplicat al cànnabis en la Convenció Única d'Estupefaents de 1961.



En aquest document es van establir quatre llistes amb diferents graus de fiscalització internacional i el cànnabis va quedar enquadrat en la primera, la que permet un ús mèdic i científic de la substància, i en la quarta, equiparat a l'heroïna pels seus efectes especialment nocius i escassos o nuls efectes terapèutics. En el preàmbul de la Convenció s'explicava que les parts signants adoptaven aquestes i altres disposicions "preocupades per la salut física i moral de la humanitat", encara que "reconeixent que l'ús mèdic dels estupefaents continuarà sent indispensable per mitigar el dolor i que han de adoptar les mesures necessàries per garantir la disponibilitat d'estupefaents amb aquesta finalitat".

I sis dècades després, la Comissió d'Estupefaents ha modificat aquesta catalogació fiscalitzadora després d'una votació històrica, en la qual per 27 vots a favor, 25 en contra i una abstenció ha decidit treure el cànnabis de la Llista IV i l'ha deixat només en la llista I, tal com va recomanar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en una proposta que va fer pública el gener de 2019, assessorada pel Comitè d'Experts en farmacodependència. A partir d'ara, el cànnabis seguirà considerat com una substància addictiva sotmesa a les mesures de fiscalització previstes per la Convenció Única, però amb una aplicació més laxa que permet el seu ús medicinal i científic sempre sota el control de les autoritats de cada país que decideixi dur a terme un programa regulador.

En el bloc de països que han rebutjat la flexibilització destaquen Rússia i la Xina

En l'aprovació d'aquesta resolució ha estat força decisiva la posició favorable de la UE a la suavització de la fiscalització del cànnabis, que s'ha traduït en el vot afirmatiu d'onze dels seus dotze estats membres participants en la Comissió d'Estupefaents de l'ONU, entre ells Espanya, i el vot en contra d'Hongria, el govern ultraconservador del qual va decidir no secundar la proposta comunitària. També ha estat crucial la postura favorable a aquesta recomanació de l'OMS de països com el Regne Unit, Estats Units, Canadà, Austràlia, Mèxic, Uruguai, Equador, Índia, Sud-àfrica o el Marroc.



En el bloc de països que han rebutjat aquesta flexibilització del control del cànnabis destaquen Rússia i Xina, a més d'una bona part dels països africans amb vot en aquesta assemblea de la CND, Perú, Xile, Cuba o Brasil.

Repercussions a Espanya

El vot afirmatiu d'Espanya a la CND a la suavització de la fiscalització internacional sobre el cànnabis podria obrir la porta a un nou tractament legal de la marihuana amb finalitats medicinals al nostre país. El passat mes de setembre, en una resposta parlamentària a una pregunta del PNB, el Govern espanyol va dir que necessitava evidències científiques, a través d'assajos clínics, abans d'emprendre qualsevol variació legislativa sobre el cànnabis medicinal. I a continuació assenyalava que "a nivell mundial" l'eficàcia terapèutica i la seguretat del seu ús s'estava estudiant, sense que hi hagués encara una decisió al respecte. Potser, la resolució que s'ha pres a Viena pugui ser aquesta decisió que esperava l'executiu espanyol.



En el 63è període de sessions de la CND també s'han sotmès a votació altres recomanacions de l'OMS a l'ONU, entre elles deixar de considerar els tints i extractes del cànnabis o el dronabinol, cannabinoide component de la marihuana utilitzat amb finalitats terapèutiques, com drogues incloses d'alguna manera en la Convenció Única d'Estupefaents, propostes que han estat rebutjades, tot i que per una escassa majoria, i el seguiment es pot consultar en aquesta pàgina. La votació de les recomanacions de l'OMS s'ha dut a terme després de dos ajornaments.

El representant de l'OMS explica que el potencial terapèutic de cànnabis ja ha estat demostrat en diversos països

El passat mes de març, la falta d'acord entre els països membres va abocar la presidència de la CND a presentar una proposta en la qual va instar a ajornar la votació fins al desembre per tal d'"aclarir les repercussions i conseqüències" de les propostes de l'Organització Mundial de la Salut. El 2019, en el seu 62è període de sessions, la CND ja havia decidit ajornar-la més o menys per aquest motiu: la necessitat de seguir estudiant els pros i els contres d'un pas potser crucial en el tractament legal de la marihuana al món.



El representant de l'OMS ha explicat aquest dimecres davant el plenari de la CND que el potencial terapèutic del cànnabis ja ha estat demostrat en diversos països que han posat en marxa programes i regularitzat el seu ús. L'Organització Mundial de la Salut considera, bàsicament, que el cànnabis ha d'estar inclòs en les llistes d'estupefaents a un nivell que garanteixi un control per evitar els perjudicis ocasionats pel seu consum, però que no impedeixi l'accés a preparats relacionats amb aquesta planta per ús mèdic ni a la investigació científica, que ja han mostrat "possibilitats d'ús terapèutic en els tractaments de dolor i altres afeccions mèdiques, com l'epilèpsia o els espasmes associats a l'esclerosi múltiple".



La Comissió d'Estupefaents forma part del Consell Econòmic i Social de l'ONU, que és l'òrgan que s'encarrega d'elegir els seus 53 estats membres. Periòdicament, la Comissió modifica la llista de les substàncies que figuren a la Convenció sobre Estupefaents i al Conveni sobre substàncies psicotròpiques, basant-se en les recomanacions de l'OMS, que al seu torn està assessorada pel Comitè d'Experts en farmacodependència. El 24 de gener de 2019, l'OMS va presentar al secretari general de l'ONU sis recomanacions derivades de l'anàlisi crítica realitzat sobre el cànnabis per aquest comitè.