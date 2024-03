La Comissió de Venècia aprova la llei d'amnistia en el seu dictamen final

La Comissió de Venècia avala la llei d'amnistia encara que retreu al Govern espanyol que s'hagi tramitat per la via d'urgència. L'organisme s'ha reunit aquest divendres per emetre el seu dictamen final sobre la llei d'amnistia després d'un primer esborrany que va tenir diferents lectures per part del Govern estatal i el Partit Popular i després que el ple del Congrés hagi donat el vistiplau a la normativa abans del seu pas al Senat.