Condemna històrica a la violència ultra: els neonazis del 9 d'octubre a València accepten la culpa per evitar la presó

La majoria dels ultres processats (25 de 28) per les agressions a la manifestació vespertina a València del 9 d'Octubre del 2017 -diada nacional del País Valencià- ha acceptat condemnes per evitar la presó. Les penes van dels 12 als 24 mesos, i són responsables d'un delicte contra els drets fonamentals. També han acceptat multes per diversos delictes de lesions i ordres d'allunyament respecte de les entitats d'esquerra convocants d'aquesta marxa.

En concret, 21 d'aquests ultres han estat condemnats a un any i cinc mesos de presó, i dos altres a dos anys. Un dels processats ha estat condemnat a un any de presó per amenaces, un altre a una pena idèntica per coaccions, mentre un darrer únicament al pagament de multes per lesions i coaccions. Molts formaven part de l'extinta penya Yomus del València CF, i van exhibir simbologia neonazi durant la manifestació.

Els altres dos acusats que no han admès els fets seran jutjats a partir del pròxim 4 de març, entre els quals un locutor de televisió i de ràdio acusat de fer una crida per impedir la manifestació. El seu lletrat Manuel Salazar ha defensat que no se li atribueix cap fet violent i ha considerat que se li ha volgut atribuir el paper d'"ideòleg" en una "causa contra el valencianisme polític i l'extrema dreta".

El cas de les agressions i coaccions a professionals dels mitjans de comunicació i assistents a la manifestació s'ha ratificat així aquest dimecres en una vista celebrada a la secció primera de l'Audiència Provincial de València, després de l'acord entre defensa i acusació. La pena de presó quedarà suspesa, al no ser superior als dos anys, una vegada hi hagi sentència ferma. Estarà condicionada a no tornar a delinquir i a fer un curs d'igualtat.

Incidents fora del jutjat

Abans de l'inici del judici, els acusats han estat rebuts amb crits de "nazis fora" per un grup de manifestants d'esquerra que s'han concentrat a la porta del jutjat. També han mostrat algunes pancartes com 'País Valencià Antifeixista' i 'Ni oblidem, ni perdonem. Als Països Catalans fem front al feixisme'.

A la sortida dels acusats del jutjat, els manifestants han començat a cridar "València serà la tomba del feixisme" i els ultres han respost amb gestos i diversos crits. Un d'ells lluïa una samarreta amb una estrofa del Cara al sol, mentre un altre els ha etzibat: "Poc us vam donar aquell dia" i els ha anomenat "ploraners".

Els processats per les agressions de la manifestació del 9 d'octubre de 2017 a València sortint de la vista. — Biel Aliño / EFE

Satisfacció de la Fiscalia

La Fiscalia demanava inicialment condemnes d'entre 3 i 7,5 anys de presó per delictes d'odi, desordres públics, coaccions, amenaces lleus, lesions i maltractaments d'obra. Finalment, la qualificació ha estat de delictes contra els drets i les llibertats (l'exercici de manifestació en aquest cas) amb l'agreujant d'odi. Les indemnitzacions per a les víctimes superen els 46.000 euros, i les costes processals a què els condemnats hauran de fer front ronden els 49.000, quantitats ambdues que ja estan abonades pràcticament totalment, segons un lletrat de la defensa.

La fiscal Susana Gisbert s'ha mostrat satisfeta pel resultat d'aquest procés, bàsicament pel fet que els agressors hagin admès la seva responsabilitat i s'hagi aconseguit que es dictin ordres d'allunyament respecte a les organitzacions convocants de la manifestació. L'acusació popular ha reivindicat el treball de la Comissió d'Octubre, convocant de la manifestació: "Ha aconseguit identificar els agressors i una condemna històrica per a 26 persones amb un llarg historial d'agressions", ha dit la presidenta d'Acció Cultural, Ana Oliver.