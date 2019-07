Condemnats a presó dos activistes de l’Hospitalet per protestar contra la detenció de Puigdemont

L'Audiència de Barcelona ha condemnat dos activistes a un any i un any i mig de presó, respectivament, per participar a les protestes que van desenvolupar-se el 25 de març de 2018 davant la Delegació del Govern espanyol a la capital catalana arran de la detenció, a Alemanya, de Carles Puigdemont. En concret, la sentència condemna els dos activistes per desordres públics, si bé n’absol a un d'ells del delicte d'atemptat a l'autoritat que li atribuïa la Fiscalia. En total, el ministeri públic li demanava sis anys de presó, després d’acusar-lo de llançar una ampolla contra la línia policial de la manifestació.



Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'Audiència de Barcelona, en suport de la parella de manifestants, que han assegurat que estan "contents i decebuts al mateix temps" per la decisió, que no els condicionarà la vida però tampoc és una absolució. I és que com que no tenien antecedents i la condemna és inferior als dos anys, en principi no hauran d’ingressar a presó. La convocatòria de la concentració ha anat a càrrec del grup de suport a la Laia i el Lluís, els dos activistes, que en demanava l’absolució.



En el manifest de la campanya, el grup denunciava que l’única prova de l’acusació “és la declaració d’un operatiu de la Guàrdia Urbana de paisà” que vigilava la concentració d’aquell dia i que s’havien desestimat recursos de la defensa. Partits polítics, com la CUP, Lluita Internacionalista o ERC, sindicats com la CNT, diverses assemblees de CDR o de l’ANC formen part del grup de suport.



El judici va fer-se el 8 de juliol a la secció segona de l'Audiència de Barcelona, on la Fiscalia va acusar els dos condemnats de provocar incidents a la concentració que els CDR van convocar el 25 de març de 2018 a Barcelona, hores després que la policia alemanya detingués l'expresident Puigdemont. La denúncia policial acusava en Lluís de llançar una ampolla de vidra contra un cordó policial, que no hauria impactat contra cap agent, però la sentència l’absolt d’aquesta acusació. A la seva companya l’acusaven de participar en la col·locació d’un contenidor d’escombraries al mig de la vida per entorpir l’accés dels vehicles antiavalots dels Mossos d’Esquadra. La concentració va ser dissolta amb molta violència per part dels agents policials.