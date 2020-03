El confinament pel coronavirus dispara el consum televisiu i d’Internet

La crisi del coronavirius ha impulsat l'audiència televisiva a un "rècord històric" amb un consum de mitjana per individu de 318 minuts dissabte i 335 minuts diumenge. Segons un informe de GECA, a partir de dades de Kantar Media, de l'impacte de la "crisi del coronavirus" en el consum televisiu, a Catalunya el consum de mitjana de televisió per individu va passar del divendres passat amb 255 minuts, a dissabte amb 307 minuts i el diumenge a 305. L'informe diferència entre un individu, que no inclou segones residències, i un espectador.



Segons les dades de GECA, el dissabte l'audiència mitjana d'espectadors va ser de 10 milions i la xifra d'audiència acumulada un total de 34 milions. El consum de mitjana per espanyol va ser de 318 minuts i per espectador de 398. El diumenge l'audiència mitjana va augmentar fins als 10,5 milions d'espectadors amb una audiència acumulada al dia de 35,2 milions amb un consum de mitjana per espanyol de 335 minuts i un consum mitjà per espectador de 414.



El confinament a casa de milions i milions de persones també ha comportat un major consum de les plataformes d’streaming, com ara Filmin. La plataforma catalana ha informat que el seu consum ha crescut un 40% el darrer cap de setmana i que el tràfic a la web ha augmentat en un 70%. Al marge de la compra directa, també el ritme de noves subscripcions ha augmentat per sobre del normal des del dijous. Un gest envers els usuaris és el canal Cuarentena, amb una selecció de títols per aquests dies que no oblida l'humor. Ja s'ha detectat un augment "considerable" de visionats de la sèrie Utopia, l'argument de la qual recorda les teories de la conspiració que circulen al voltant del coronavirus.



El consum d’Internet també s’ha disparat i segons les principals operadors a l’Estat hauria augmentat un 40%.