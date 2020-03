El Congrés autoritza prorrogar l'estat d'alarma entre crítiques al Govern espanyol perquè endureixi les mesures

Pedro Sánchez li va demanar "temps, lleialtat i unitat" al Congrés per pal·liar les conseqüències de l'emergència del coronavirus, i la Cambra li va donar marge (es prorroga l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril), però no va voler tancar totes les files amb el Govern espanyol. La gran majoria dels grups parlamentaris van votar aquest dimecres al vespre a favor de prorrogar l'estat d'alarma, a petició de l'Executiu.



La petició dels de Sánchez va tirar endavant amb 321 vots a favor, 28 abstencions i cap vot en contra. Van recolzar la pròrroga tots els partits, a excepció d'ERC, JxCat, Bildu, la CUP i el BNG, que es van abstenir per les seves discrepàncies amb l'Executiu estatal sobre la gestió de l'emergència del Covid-19.

Els parlamentaris van protagonitzar aquest dimecres una de les sessions més atípiques, dintre del termini i en la forma escaient, que es recorden. Al voltant d'una quarantena de diputats van assistir al Palau de les Corts i van exercir el seu dret al vot de manera presencial; mentre que fins a 306 representants van votat de manera telemàtica, seguint les recomanacions del mateix Congrés en el marc de la lluita contra el coronavirus.



Quant al temps, el d'aquest dimecres (i part del dijous) va ser un dels plens més llargs que es recorden: del "comença la sessió" de les 15.00 fins al "s'aixeca la sessió" de les 02.00 de la matinada van passar onze hores, amb diversos punts i un tema hegemònic (fins i tot en la derogació dels acomiadaments per baixa mèdica i en el decret agrícola es va utilitzar com a recurs el Covid-19).

En el segon punt de l'ordre del dia (el debat sobre els decrets aprovats fins a aquest moment pel Govern espanyol per fer front a la pandèmia) els grups van anticipar la que seria la dinàmica del debat i votació sobre la pròrroga de l'estat d'alarma: cap partit s'oposaria a la convalidació d'aquestes mesures "donades les circumstàncies i la necessitat" (va ser una de les expressions més utilitzades en el Ple), però això no significava que aprovessin la gestió de l'Executiu. No tota, almenys.



La majoria dels partits polítics van exigir a Sánchez que endurís les mesures relatives al confinament i a la limitació de moviments de la ciutadania, ja que al seu judici encara s'està posant en perill la vida dels treballadors de determinats sectors que segueixen actius. També es va exigir per part de les formacions més progressistes una ampliació de les mesures de protecció social encarar les conseqüències econòmiques del coronavirus.



La Constitució estableix que ha de ser el Congrés el que autoritzi la pròrroga de l'estat d'alarma i el reglament recull que els grups podran presentar propostes sobre les condicions d'aquesta pròrroga. Aquesta eina legislativa va ser utilitzada a manera d'esmena per set formacions: Vox, ERC, Cs, PNB, JxCat, Bildu i BNG. Totes es van rebujar, a excepció de la del Partit Nacionalista Basc.

Sánchez rebutja endurir l'alarma: "L'equilibri és difícil"

Sánchez va defensar no endurir més les mesures, perquè, al seu judici, els ciutadans necessiten anar a fer la compra o anar a la farmàcia, i que aquests establiments tinguin subministraments, encara que va admetre que "l'equilibri és molt difícil".



Encara que el president del Govern estatal va apuntar que no enduriria més el confinament i la resta de mesures, sí que es va comprometre a estudiar detingudament la bateria d'esmenes presentades per tots els grups al decret d'ampliació de l'estat d'alarma, així com a adoptar les que es considerin que puguin ser útils.



Durant el debat, també Unides Podem va defensar la necessitat d'ampliar algunes mesures, en aquest cas relatives a la protecció econòmica dels ciutadans durant l'emergència sanitària. El seu portaveu en el Congrés, Pablo Echenique, va donar suport a les receptes de l'Executiu, i va animar al Govern espanyol a adoptar altres que estan sent estudiades (com és el cas de la suspensió del pagament del lloguer pels més vulnerables).

En aquest sentit, Echenique va recordar que fins i tot Alemanya ha trencat el seu costum per endeutar-se davant d'aquesta crisi, que el Fons Monetari Internacional (FMI) ha demanat invertir en la Sanitat Pública, i que la Comissió Europea també ha aixecat la clàusula d'austeritat per l'impacte del Covid-19. El portaveu d'Unides Podem va tancar la seva intervenció amb el compromís que el seu grup continuarà donant suport a les mesures que calgui prendre. "D'aquesta sortim junts, sortim units, o si no no sortim", va informar Alejandro López de Miguel.



Per la seva part, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, va exigir al l'Executiu mesures més dràstiques, entre elles l'enduriment del confinament. També va demanar "incorporar" els 100 milions que el rei emèrit, Joan Carles I, va rebre de l'Aràbia Saudita "a la Sanitat". "Li aniria molt bé ara mateix", postil·lava. ​ERC està entre els grups que van reclamar una comissió de recerca sobre les finances opaques del monarca, rebutjada per PSOE, PP, Ciutadans i el partit ultradretà Vox.

Des del principal partit de l'oposició, el PP, Pablo Casado va insistir que manté la seva "lleialtat" al Govern en l'emergència sanitària del coronavirus, però les crítiques i els retrets van estar constants durant la seva intervenció: "Avui em deixa més preocupat. El nostre país no està per més mítings, ni per manuals de resistència ni d'autoajuda". El conservador va criticar la falta de material sanitari als hospitals i va assenyalar que Espanya "està de dol" i que el Govern estatal "no està responent a l'altura dels esforços dels espanyols", va informar Marta Monforte.