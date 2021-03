El Consell Interterritorial de Salut acaba sense acord sobre la mobilitat per Setmana Santa

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes s'han donat una setmana, fins dimecres vinent, per unir propostes al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de cara a la mobilitat per la Setmana Santa i trobar una resposta homogènia i conjunta en tot el territori que eviti una quarta onada de la pandèmia.



Aquest dijous, la Comissió de Salut Pública farà les seves propostes sobre el pla de Setmana Santa, segons ha avançat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Interterritorial, en què ha volgut deixar clar aquest missatge: "El nostre objectiu segueix sent salvar vides, no salvar setmanes". La ministra ha assegurat que durant la reunió amb els consellers de Sanitat la frase més reiterada ha estat la crida a la prudència ia la responsabilitat.

Diverses comunitats autònomes aposten per limitar la mobilitat entre diferents territoris per Setmana Santa, i el president del País Valencià, Ximo Puig, ha anunciat que ja s'ha posat en contacte amb els presidents d'altres autonomies limítrofs per acordar una posició conjunta de cara a aquest període de vacances. En concret, s'ha posat en contacte amb els presidents i presidentes de les Illes Balears, l'Aragó, Múrcia, Castella-la Manxa i Catalunya per buscar aquest front comú i demanar al Govern espanyol que es limiti la mobilitat a setmana Santa. Hi ha altres comunitats, com Madrid, Canàries i les Illes Balears, que tenen intenció de romandre obertes, mentre que Euskadi, Astúries, Cantàbria i La Rioja advoquen també per limitar la mobilitat i fixar una postura comuna.



Catalunya encara no ha pres partit sobre si mantenir o no el tancament perimetral autonòmic i aposta per esperar una mica més per "planificar" les restriccions per Setmana Santa, tot i que tot apunta que ja dilluns que ve permetrà ampliar els horaris d'obertura de bars i restaurants, activitats extraescolars i de lleure i fins i tot competicions esportives de base.