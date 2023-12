La consellera d'Economia, Natàlia Mas, no assistirà al Consell de Política Fiscal perquè "no és un òrgan de debat"

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha anunciat que no assistirà al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que s'ha programat per a aquest dilluns a Madrid. "No és un òrgan de debat. És una reunió on es transmet informació, però no es debat ni es negocia res, atès que l'Estat gaudeix sempre de la majoria absoluta dels drets de vot del CPFF", ha explicat, tot justificant la seva decisió.



Mas també ha dit que la Generalitat i l'Estat ja tenen acordada una negociació per a un "finançament singular" de Catalunya que arrencarà "el primer trimestre de 2024". Aquest és un dels punts claus de l'acord entre ERC i el PSOE per a la investidura de Sánchez. I, de fet, el president Aragonès ha encarregat a la pròpia Mas Guix l'elaboració d'una proposta de finançament per a Catalunya, que s'ha d'enllestir en els propers tres mesos i, posteriorment, es presentarà al Govern espanyol.



En comptes de la consellera, dilluns aniran a Madrid el secretari general d'Economia, Josep Maria Vilarrúbia, i la directora general de Pressupostos, Esther Pallarols, segons han informat fonts del Departament d'Economia.

La ministra d'Hisenda del nou govern de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, ha convocar els consellers autònomics al Consell de Política Fiscal i Financera per fixar els objectius de dèficit i posar conjuntament sobre la taula la xifra global de bestretes que les comunitats autònomes rebran l'any vinent.