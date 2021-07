Poques vegades Sánchez i el PSOE han visualitzat amb tanta claredat la indignació contra un ministre d'Unidas Podemos com l'expressada aquest dijous per la part socialista del Govern espanyol i destacats dirigents territorials d'aquest partit amb la campanya impulsada pel ministre de Consum, Alberto Garzón, contra el consum excessiu de carn.



El PSOE rebutja el missatge, consideren la iniciativa "fora de lloc" en paraules del ministre d'Agricultura, Luis Planas, però, sobretot, rebutja obrir d'aquesta manera aquest tipus de debats sense mesurar les seves conseqüències. I el mateix president del Govern estatal, conscient d'això, va desautoritzar obertament al seu ministre assegurant: "On em posin un chuletón al punt… això és imbatible".

Planas, que poques vegades acostuma a sortir-se del seu to moderat, va ser contundent a l'hora de contestar el seu company de Gabinet. Va considerar la campanya contra el consum de carn tan errònia com assegurar que el sucre mata, que també va impulsar Garzón. I va afegir: "El sector ramader està sent objecte de crítiques profundament injustes i mereix un respecte". Planas, a més, va assegurar que no tenia coneixement de la campanya i va dir que els polítics no han de crear problemes, "sinó donar seguretat al conjunt dels ciutadans dient la veritat".



Més dur si es pot va ser el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, qui va censurar que el missatge de Garzón implica un greu risc per a milers de llocs de treball a la seva regió.

Però, sobretot, el president castellà-manxec va censurar el paper del mateix ministre: "Tenim un ministre que s'està inventant el seu càrrec tots els dies. Però si no té res a fer, que no s'inventin la política per crear problemes a la gent", va afirmar.



I també el president d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, va censurar la campanya. "Convido al ministre de Consum a venir a Extremadura la setmana vinent. Visitarem una devesa. I sobre el terreny igual és més fàcil que ens entengui", va dir.

Fonts consultades de l'Executiu espanyol diuen no entendre aquest tipus d'actuacions que, a més, consideren que es tornen majoritàriament contra el Govern estatal en general i, sobretot, retreuen l'actuació unilateral d'Alberto Garzón. "No sabíem res d'aquesta ocurrència", asseguren fonts del Govern espanyol, que no oculten el gran malestar que hi ha a la Presidència de l'Executiu amb el ministre.

Garzón recorda el compromís amb la transició ecològica

El ministre de Consum, Alberto Garzón, va ser testimoni de la contestació sobre el chuletón que va oferir el president del Govern espanyol des de Lituània, ja que en aquest moment es trobava en el programa Al Rojo Vivo, en el qual li estaven fent una entrevista en directe. El líder d'Esquerra Unida va entrar al marc de Sánchez i va fer broma que a ell, més que al punt, el chuletón li agrada "poc fet".



No obstant això, més enllà de les bromes, el ministre no va voler deixar passar l'oportunitat per defensar la seva postura en aquest assumpte i per respondre a les crítiques que està rebent arran de la campanya. Garzón va aclarir, com ja va fer en una entrevista a Público difosa aquest dijous, que en cap moment s'havia dit des del seu departament que no calia consumir carn, sinó que calia reduir el seu consum excessiu apostant per dietes equilibrades i saludables, com la mediterrània.

"Això no significa no consumir carn, sinó consumir-la d'acord amb les indicacions sanitàries; també, per descomptat, que sigui controlable l'origen i sigui un origen de ramaderia extensiva, que és la que protegeix el territori, és la que protegeix el planeta i és la que protegeix els llocs de treball", va assegurar el titular de Consum.

Al seu judici, advertir sobre els perills del consum excessiu de carn i apostar obertament per la ramaderia extensiva i sostenible "toca fibres econòmiques i té reaccions, però nosaltres som aquí per enfrontar-les", va avançar. Garzón va comparar aquest debat amb el qual es va tenir fa anys amb el tabac: "Crec que és un debat necessari i dins de cinc o deu anys mirarem cap a aquests dies i cap a aquest debat i ens semblarà probablement com ens sembla avui el debat del tabac i aquella gran polèmica en el seu moment".

En alguns fòrums d'Unidas Podemos es va comentar que resultava una miqueta "sospitosa" l'actitud dura del PSOE amb Garzón i la seva "onada d'indignació" quan s'està a les portes que Sánchez dugui a terme una crisi de Govern estatal i remodeli el seu gabinet, encara que s'insisteix que qualsevol modificació que afecti els ministres de l'espai confederal serà dialogada entre tots dos socis de la coalició.

Encara que el ministre de Consum va demanar "no generar un soroll addicional al qual ja existeix", es va mantenir ferm en les seves posicions i va avançar que aquesta "línia de treball" (la d'advertir sobre els perills del consum excessiu de carn per a la salut) "no l'abandonarem en cap moment; jo no l'abandonaré en el personal, però crec que el Govern espanyol tampoc ho farà perquè és un Govern compromès amb la Transició Ecològica".

Des d'Izquierda Unida recorden que la reducció del consum excessiu de carn no és una posició "que Alberto Garzón s'hagi tret de la màniga", sinó que forma part de les recomanacions d'organismes com l'Organització Mundial de la Salut i, fins i tot, és una directriu de l'estratègia Espanya 2050 (l'informe més ambiciós encarregat per Sánchez fins avui perquè el país se situï entre els estats més avançats d'Europa en 30 anys).