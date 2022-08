Controls simultanis a les carreteres amb més presència de ciclistes per "incrementar la sensació de seguretat"

Els Mossos d'Esquadra fan aquest cap de setmana controls simultanis a les carreteres amb més presència de ciclistes "incrementar la sensació de seguretat" i evitar atropellaments com el de diumenge passat a Castellbisbal en què van morir dos ciclistes. El dispositiu es fa en les franges horàries més concorregudes per aquest col·lectiu: a primera hora del matí i a última hora de la tarda amb l'ajuda de motos i cotxes sense logotipar per prevenir i detectar infraccions i conductes temeràries amb els ciclistes.

El sergent Ramon Codina, cap de torn operatiu de la regió metropolitana sud de Trànsit dels Mossos, ha detallat que l'incompliment de mantenir la distància d'1,5 metres amb ells és el que "provoca més inseguretat i més accidents".

La policia catalana ha posat el focus en carreteres secundàries i ports de muntanya com la C-31 a les Costes del Garraf, on entre les set i les nou del matí ha ubicat tres punts de control fixos entre Castelldefels i Sitges. L'operatiu ha comptat amb una moto sense logotip dels Mossos d'Esquadra que ha patrullat per la zona per detectar conductes temeràries o negligents in fraganti i transmetre als usuaris una sensació de vigilància i seguretat a la xarxa viària.

En declaracions als mitjans, Codina ha explicat que el cap de setmana conviuen a la carretera diferents col·lectius: conductors que "habitualment no agafen el vehicle, motocicletes i ciclistes" i que "aquesta amalgama produeix unes problemàtiques que no són les habituals". "Intentem harmonitzar aquesta convivència i que es complexi la normativa, que és la millor garantia per reduir riscos", ha detallat.

El sergent ha contat que aquest tipus de controls són "freqüents els caps de setmana", però ha subratllat que la principal novetat és que aquest ho fan de "manera simultània i coordinada". Aquest 2022 han mort a les carreteres catalanes sis ciclistes, quatre més que en el mateix període de l'any passat.