La COP28 arriba a un acord sense esmentar la fi dels combustibles fòssils

"Una transició per a allunyar-se del carbó, el petroli i el gas". Això és el que proposa l'acord definitiu que ha presentat la presidència de la Cimera del clima en Dubái a primera hora del matí del dimecres. El Balanç Global no inclou de manera explícita l'abandonament dels combustibles fòssils.

El text subratlla que limitar l'escalfament global a 1,5 °C requereix reduccions "profundes, ràpides i sostingudes" de les emissions, amb una rebaixa del 43% per a 2030 i del 60% per a 2035 respecte a 2019 i ser zero net emissions a 2050.

Si bé és cert que l'acord presentat per la presidència esmenta "accelerar les mesures en aquesta dècada crítica". Això suposa un avanç, ja que es reconeix la importància d'aquest canvi per a enfrontar la crisi climàtica.

El primer esborrany ja va aixecar indignació

La primera versió de l'acord no va tenir gran rebuda ni per les parts implicades, ni per les organitzacions ambientalistes. En aquest text, la presidència feia referència a "reduir" tant el consum com la producció de combustibles fòssils, "de manera justa, ordenada i equitativa, a fi d'aconseguir l'objectiu de zero emissions netes abans de 2050 o entorn d'aquesta data, de conformitat amb els coneixements dels científics".

Al cap de poc de la seva publicació, els implicats no van dubtar a mostrar el seu descontentament. La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica del Govern espanyol, Teresa Ribera, va qualificar el document com "clarament insuficient" i, en alguns aspectes, fins i tot "inacceptable". Organitzacions ambientalistes com Greenpeace Espanya o Ecologistes en Acció també van denunciar el text.

"Aquest esborrany és un absolut desastre, un insult a la intel·ligència i als països i persones que ja sofreixen els impactes del canvi climàtic: abandonar els combustibles fòssils ja no és opcional", va manifestar Greenpeace Espanya a través del seu perfil en X (abans Twitter).