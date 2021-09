Des de fa més de dos mesos la situació epidemiològica a Catalunya no deixa de millorar, després d'assolir el pic de contagis de la cinquena onada, quan se'n registraven més de 50.000 a la setmana. La tendència no s'atura i, segons les darreres dades del Departament de Salut, ara mateix tot just es detecten uns 3.000 casos (3.033) a la setmana, el que suposa una mitjana de 433 al dia. Es tracta de la xifra més baixa de tot l'any i del volum més reduït des de la primera meitat de juliol del 2020, quan s'estava per sota dels tres milers. La dada confirma que la cinquena onada de la Covid-19 queda definitivament enrere, si bé encara se n'arrosseguen seqüeles com ara l'ocupació hospitalària i la mortalitat, si bé en ambdós casos les xifres també van de baixada.



La reducció dels contagis s'explica perquè la velocitat de transmissió -o taxa Rt- acumula setmanes per sota de l'1 -ara està al 0,86, una centèsima menys que en l'anterior balanç-, i provoca que el risc de rebrot caigui, ara ja fins als 73 punts. Això comporta que Catalunya es mantingui en un risc moderat de rebot i s'allunyi de l'alt i se situï a un nivell inèdit des de la primeria de juliol del 2020. El mateix passa amb la positivitat de les proves, que ara és del 2,86% -també una dada que no es veia des de fa més de 14 mesos- i s'allunya del topall del 5% fixat per l'OMS per tenir l'epidèmia sota control. La incidència acumulada de casos per 100.000 habitants baixa dels 40 a set dies i dels 90 a 14.

La pressió assistencial també manté una tendència a la baixa, si bé encara no ha arribat al volum previ a l'inici de la cinquena onada. En concret, ara mateix hi ha 595 persones als hospitals amb coronavirus -tres més que diumenge, però 140 menys que fa una setmana- i 204 a l'UCI, tres menys que en l'anterior balanç i 62 que set dies enrere. Quan va arrencar la cinquena onada, però, tot just hi havia 431 ingressats als hospitals amb coronavirus, mentre que a l'UCI va arribar-se a les 114 persones el passat 1 de juliol. Els darrers set dies amb dades definitives s'han confirmat 54 defuncions per Covid, el nombre més baix dels darrers dos mesos. En arrencar la cinquena onada, però, s'havia arribat a només una desena de víctimes setmanals.