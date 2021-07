La idea de conviure amb el coronavirus ha tornat a marcar la manera de governar i fer front a la pandèmia en alguns països. El millor exemple és l'Executiu de Boris Johnson que, després de mig any de restriccions molt severes, es prepara per acabar amb aforaments, mascaretes i quarantenes. Es planteja la fi de les mesures per a dilluns que ve 19 de juliol, decisió que la comunitat científica considera que "no és adequada", com assenyala el metge Salvador Macip a Público. "Científics i metges han enviat cartes al Govern en contra de la fi de les restriccions. En l'últim mes hi ha hagut un descontrol molt important. Darrere de tot això hi ha motius econòmics i el risc més gran és que més països d'Europa copiïn aquesta estratègia", avisa investigador i genetista de la Universitat de Leicester.La situació del Regne Unit importa no només per les vides dels anglesos, també per les de la resta de persones en l'àmbit internacional. Sobretot a Europa.

La pujada dels contagis té molts factors darrere —des de la relaxació de les mesures a la nova variant delta o les fallades en el rastreig de contacte—, però tot apunta al fet que a Portugal i Espanya les relacions i comunicacions amb Anglaterra han estat determinants per convertir-se en els països amb major incidència a Europa.Fins fa un mes, la situació semblava controlada fins i tot al Regne Unit, però la variant delta va alterar totes les previsions. "El més afectat ha estat Anglaterra, que té molta relació amb l'Índia, i d'aquí va venir la variant delta. Allí tenien una cobertura de vacunació molt alta, però l'evolució és molt impactant", comenta l'epidemiòleg i membre de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), Joan Caylà.

L'expert fa referència a les dades de les gràfiques de Our World in Data, que mostren clarament les distàncies que hi ha entre les incidències que mostren els països del nostre entorn més pròxim. Per exemple, segons les dades comparades del passat 11 de juliol, Alemanya té una incidència de 8 casos per cada 100.000 habitants mentre que al Regne Unit, la més alta, és de 460 casos. O Espanya que té ja una incidència de 368 casos, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat.

Però al llarg de la pandèmia s'ha demostrat com el virus traspassa ràpidament les fronteres i que els països que encapçalen la llista de més contagis canvien ràpid. Espanya i Portugal són els únics països de la Unió Europea (UE) que es troben en risc alt, segons les dades del Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC), però la major part dels Països Baixos i Irlanda, així com part de Noruega i Suècia, ja es troben en risc mitjà. "Basant-nos en l'evolució de la pandèmia fins ara, el més lògic és predir que comenci a pujar la incidència en tota Europa. És un espai relativament petit, amb molta mobilitat i en els controls es passen molts casos", valora Macip.

Mapa d'alertes d'Europa del passat 8 de juliol de 2021. — Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades.

Fins i tot estant immunitzat amb les dues pautes pots estar contagiat

Per a Caylà la clau sobre com entendre això està en el control que es va fer sobre els viatges quan la variant delta va començar a expandir-se pel Regne Unit. "Alemanya, que té bones dades ara, es va preocupar des d'un principi molt pels viatges. A Espanya va cridar l'atenció que es va donar com una bona notícia que poguessin venir els turistes d'Anglaterra", afegeix. De fet, Europa va haver de demanar "coherència" al Govern de Pedro Sánchez perquè demanés PCR negativa als turistes britànics ja que el consens de la UE era limitar els viatges als "essencials" amb el Regne Unit. I fins al 28 de juny el Govern espanyol no va canviar la norma que permetia als anglesos entrar a Espanya sense cap prova.



Europa, prioritzarà l'economia o la salut?

Els riscos estan ja perquè la campanya de l'estiu ha començat i Europa ha impulsat mesures per promoure el turisme com el passaport Covid-19. No obstant això, Macip recorda que si ja estàs vacunat no demanen PCR però que fins i tot estant immunitzat amb les dues pautes pots estar contagiat. "És un perill per als països que reben a més turistes, sobretot per això als del sud d'Europa", afegeix.



Per a Espanya ja sembla tard. La previsió és que la incidència continuï ascendint fins als 400 casos, segons ha reconegut el director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón.

"El Regne Unit sembla que està calculant el nombre de morts tolerables. Com a metge, per a mi és zero"

Caylà creu que s'ha repetit "el mateix error" de fa un any i que tot apunta a un estiu més sense salut i sense turisme. "Si volem que per a finals d'estiu sigui millor, hem de ser molt dràstics a partir d'avui mateix amb el tancament de l'oci nocturn, l'ús de mascaretes, sense botellots, seguint recomanacions i millorant els sistemes i programes de control per a l'estudi de contactes, controlant els compliments de quarantenes que ha estat molt limitat fins ara", afegeix. I Macip ho comparteix. De fet, sobre l'estratègia del Regne Unit agrega: "El Govern sembla que estigués calculant quin nombre de morts és tolerable per justificar que la resta del país pugui funcionar. Per a mi com a metge el cost és zero".

La resta d'Europa està per veure com enfronta aquesta cinquena onada que ja amenaça les seves fronteres. L'alarma ja ha arribat a diversos països, començant per França. El president Emmanuel Macron va convocar aquest dilluns un Consell de Defensa extraordinari davant la creixent propagació de la variant delta i tot apunta al fet que farà passos enrere en la desescalada.