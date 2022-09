Creix el malestar d'ERC amb l'ANC a cinc dies de la manifestació de la Diada

Quan falten només cinc dies per a la manifestació de la Diada de l'11 de setembre, la tensió entre ERC i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va a més. Després que la setmana passada el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciés que no hi assistiria perquè considera que va "en contra dels partits", alguns dels principals càrrecs de la formació també han carregat contra l'entitat, ara liderada per Dolors Feliu. Aquesta, al seu torn, va replicar que si Aragonès no participa a la mobilització és "perquè no està implicat al projecte de la independència". La realitat, però, és que el cap de l'executiu sí que anirà a l'acte que diumenge organitza Òmnium Cultural al migdia a l'Arc de Triomf de Barcelona.

Aquest dimarts ha estat el president d'ERC, Oriol Junqueras, qui ha carregat contra l'ANC, amb l'argument que la convocatòria d'enguany "va en contra de molts independentistes i de l'independentisme majoritari en aquest país", el que considera un error. "A mi m'agradaria poder-hi estar i que l'independentisme sumés en tots els àmbits, també en el de mobilització al carrer", ha assegurat en una entrevista a la Cadena Ser, on malgrat tot ha desitjat que la mobilització vagi "el millor possible". Finalment, ha afegit que advoca perquè l'independentisme tingui una actitud inclusiva, integradora i de suma.

A Catalunya Ràdio ha parlat Dolors Feliu, per assegurar que la manifestació "no és en contra de ningú i menys en contra de les institucions, però sí en contra de l’ús que se’n fa de les institucions tenyides d’una voluntat d’independència des de fa moltes eleccions, de falta de projecte per a la independència. La manifestació és per demanar un compromís per al projecte de la independència de Catalunya".

En una línia similar a la de Junqueras i Aragonès, aquest dilluns la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, va assegurar que "enguany l'ANC ha renunciat a la transversalitat i ha optat per excloure, fer petit i dividir l'independentisme". Tot i això, va considerar que encara hi a marge per a "rectificar". Amb tot, hi haurà dirigents de la formació que sí que hi assistiran, com ara l'expresidenta del Parlament i de l'ANC, Carme Forcadell. Per a ella, "no és que ERC no vagi a la manifestació. Potser no hi anirà part del partit".

En una entrevista a Rac 1, Forcadell ha admès que no subscriu al 100% el manifest de l'ANC, perquè també creu que "va en contra dels partits i del Govern" però també afegeix que una funció de l'entitat és "pressionar" l'executiu i els partits, i mobilitzar la gent.

Mas critica la "radicalització" de l'entitat

També s'ha pronunciat sobre la mobilització l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que no creu que la manifestació s'hagi convocat contra una part de l'independentisme. Ara bé, no entén per què l'entitat "radicalitza tant el missatge contra els partits polítics". En declaracions a Catalunya Ràdio, Mas ha dubtat que la posició de l'organització sigui "constructiva des del punt de vista de suma independentista". "L'ANC va néixer únicament per aconseguir la independència, i ha de saber que sense partits polítics no s'hi arribarà mai", ha manifestat. Ell no hi anirà, si bé ha argumentat que és "per raons estrictament familiars".