Cultura a la fresca per salvar-nos de la calor d'agost a Barcelona

Ferragosto és el dia en que no trobaràs cap romà a Roma. O cap barceloní a Barcelona. Diuen. És el dia de més calor de l'any, al bell mig de l’agost, i és per això que els de ciutat procuren fugir del forn de l'urb. No obst#ant, aquest any Barcelona dóna raons per quedar-s'hi. I és que si els urbanites no volen entrar a una sala tancada per escoltar un concert o veure una pel·lícula, els músics i les actrius sortiran a la fresca a buscar-los.



A més, els barris més carismàtics celebren també les seves respectives festes majors a l'agost, amb Gràcia i Sants a la capçalera. Per que fa a festivals, DJ's internacionals aterren a Barcelona, així com el festival LGBTI de música i oci més gran d’Europa, el Circuit Festival. Aquí teniu una guia per degustar de cultura estiuenca pels carrers desèrtics de Barcelona.

Jazz fresc

El jazz inundarà els parcs de la ciutat, amb el festival Música als Parcs que culmina l’agost amb algunes de les actuacions més esperades al Parc de la Ciutadella i l’Estació del Nord. Començant per Uptown Racoon el 2 d'agost, i continuant al llarg del mes amb Pau Mainé Trio i Rai Paz 4et, i fins el 23 d'agost, quan tindrà el seu moment d'esplendor la jove trombonista i cantant Rita Payés, de 15 anys, una de les apostes més decidides de Joan Chamorro com a director de la Sant Andreu Jazz Band.



La música clàssica seguirà tenint el seu lloc amb Arsis Trio (Parc Joan Miró, 1 d’agost), Blai Mañé (Parc de la Ciutadella, 9 d’agost), Neus Plana i Maria Camahort Duo (Jardí Rubió i Lluch, 22 d’agost). El concert de cloenda, però, tornarà a tenir sons jazzístics, amb Txell Sust & August Tharrats Trio, que juga amb la llibertat del jazz-blues-swing des de fa 25 anys, quan obria les jam-sessions dels dilluns al local barceloní de La Boite.



Mentrestant, el Castell de Montjuic canvia el Cinema a la Fresca per la Música a la fresca. Cada diumenge d'agost oferirà música en viu de diferents registres, des de jazz o bossa nova, a dixieland, soul i pop. El concert Danae & Golo serà el 5 d'agost, Sara Terraza el 12, Mercè de la Fuente el 19, i Scaramouche el 26. Tots ells d'entrada lliure gratuïta.

Cinèfils d'agost



Pels cinèfils també segueixen havent-hi opcions. Al Raval, el Cinema a la fresca pren forma amb La Puttanesca, el cicle organitzat per l’Associació Comerciants Fem Raval i que té com a eix temàtic l’apropament del petit comerç als ciutadans. Els títols inclouen El Bar, d'Álex de la Iglesia) o La Librería, d'Isabel Coixet, i s'oferiran en sessions dominicals gratuïtes, fins al 2 de setembre, a la plaça Salvador Seguí.



El Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) proposa pel·lícules que apel·len a la il·luminació com a via d’entusiasme i revelació. El cicle Màgia, Lisèrgia i Ocultisme: tres maneres d’il•luminació i de celebració en un present ombrívol, es presenta en el marc de l'exposició La llum negra. Les pel·lícules es projectaran cada dimarts, dimecres i dijous al Pati de les Dones i en cas de pluja, al hall del CCCB.

La Filmoteca també ofereix pla sota sostre, per si plou o pels qui s'aferren a l'aire condicionat. Es un cicle "rar", però –com no podia ser d'altra manera– en aquest cas ells mateixos usen l'adjectiu: "L’accepció més sensata de l’adjectiu ens porta a dir que és en molt petit nombre". I en efecte, no hi ha gaires cineastes com Bruno Dumont, Béla Tarr, Abel Ferrara o Giorgos Lanthimos. Són artistes que "fan cinema per necessitat i que deixen de fer-ne quan aquest s’apaga", expliquen a la descripció del cicle. La novetat és que aquest cicle, anomenat Heterodoxes, ha ajuntat aquests cineastes rars, els que ensenyen el món al món des de la seva visió i els seus plans complexos.



En paral·lel, la Filmoteca projectarà cada dia d'agost una pel·lícula de Jeanne Moreau, una de les actrius més estimades del cinema mundial, especialment europeu, i de qui Orson Welles va dir que era "la millor actriu del món".

De festes i festivals



En el apartat de festes populars, tenim dos dels grans barris barcelonins. Les Festes de Gràcia, que ja han superat el segon centenari, es desplegaran del 15 al 21 d'agost, amb tota mena d'activitats culturals, artístiques, lúdiques i familiars. Des del pregó, el cercavila i fins als correfocs de cloenda, passant per molta música.



Menys massificades seran les Festes de Sants, que arrenquen el dia de Sant Bartolomé, el dia 24 d'agost. En paral"lel, hi discorreran la Festa Alternativa de Sants, amb una vessant més reivindicativa, i amb una extensa oferta musical, però també gastronòmica i amb recitals de poesia.



Pel que fa a festivals de música, superats els festivals més indie i pop-rock alternatiu, aquest serà el mes dels DJs. D'una banda, el festival de música tecno DGTL Barcelona, que se celebra el 10 i 11 d'agost al Parc del Fòrum amb caps de cartell com Jamie Jones, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens. D'altra banda, el Circuit Festival, el major festival LGBTI de música i oci d’Europa, s'espera que trenqui el record de l'any passat de més de 60.000 assistents. Al llarg dels deu dies que s’estén l'esdeveniment (del 9 al 19 d'agost), seran nombrosos els DJ's de l'escena nocturna LGTB que punxaran a la ciutat comtal.