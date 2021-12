La cultura, el millor pla per aquest Nadal... i sempre

Concerts, exposicions, obres de teatre, llibres, cinema, tradicions tan arrelades al territori com els gegants i capgrossos, les sardanes i havaneres, els castellers o els trabucaires, Tots aquests elements s’apleguen sota un denominador comú, la cultura. Una cultura que en part ens defineix com a poble, però sobretot aconsegueix captivar-nos i fer-nos somiar. Per això, conscients del potencial que la cultura té com a element de cohesió i dinamització, i després d’uns mesos marcats per unes restriccions covid19 que van tocar de ple el sector, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa la campanya "Emociona’t", a través de la què busquen donar suport i promocionar la cultura.

Implicació de tothom

La cultura també contribueix a donar forma a una societat sana, creativa, crítica i feliç

El focus principal de la campanya "Emociona’t", activa des del passat 20 de novembre, és la ciutadania, la principal beneficiària de tots aquells esdeveniments culturals que se celebren al nostre país. L’objectiu és que tots i totes gaudim, participem i ens emocionem amb tot allò que la cultura posa al nostre abast. Una fita a la qual, sens dubte, també hi contribuirà que, des del 15 d’octubre, teatres, cinemes, auditoris, arxius, biblioteques, museus, llibreries i galeries ja puguin emprar el 100% del seu aforament, tant a l’aire lliure com en espais tancats.



La cultura ens fa lliures, però també contribueix a donar forma a una societat sana, creativa, crítica i feliç, d’aquí que des del Departament de Cultura instin tanmateix a les entitats, associacions, institucions, equipaments, companyies, artistes, creadors, etc. a sumar-se a la campanya i a animar al públic a gaudir, participar i emocionar-se amb la cultura. Els conviden tanmateix a fer aquesta campanya seva per tal d’aprofitar al màxim l’impuls que es generarà. La intenció, un cop més, és arribar a tot el territori i a tothom. I és que no hi ha una cultura més rica que aquella que construïm entre tots.



Moments compartits

La campanya interpel·la directament al públic amb eslògans com Visita una exposició, Descobreix la nostra música, Vine al circ, Vine al teatre, Viu les nostres tradicions, Descobreix el nostre passat, Vine a un concert o Vibra amb la dansa. Al tractar-se d’una campanya multicanal, aquesta tindrà presència a televisió, cinemes, ràdio, mitjans escrits i digitals, xarxes socials i espais exteriors, suports que es valdran de les etiquetes #comparteixcultura i #regalaemocions, al voltant de les quals es vehicula.



“Emociona’t” centra part del seu missatge en la importància de viure la cultura amb els nostres éssers estimats

"Emociona’t" també centra part del seu missatge en la importància de viure la cultura amb els nostres éssers estimats, de compartir-la i gaudir d’aquells moments que només la cultura pot generar, especialment en una època màgica com el Nadal, durant la qual tots ens retrobem al voltant de taula. Sense abaixar no obstant la guàrdia i mantenint la prudència que ens ha de portar a deixar enrere la covid19 en el mig termini, una missió que en termes culturals significa continuar fent ús de la mascareta en els equipaments culturals, els quals continuen aplicant els protocols de neteja i seguretat pertinents, dos aspectes en els quals la campanya "Emociona’t" també fa èmfasi. Sobretot sabent que la cultura és una aposta segura per gaudir en família i amb amics dels dies festius que s’apropen, en els quals regalar experiències culturals serà tanmateix tot un encert.